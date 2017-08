Abertis, en plena opa, pacta invertir 366 milions a l'Argentina

Abertis ha acordat amb l'Argentina noves inversions per un import de 430 milions de dòlars –uns 366 milions d'euros– a Autopistas del Sol (Ausol), societat del grup a l'Argentina, a canvi d'estendre la durada de la concessió del 2020 al 2030, segons ha informat aquest dilluns la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'acord amb l'Argentina es produeix en plena oferta pública d'adquisició (opa) per part de la italiana Atlantia. De fet, malgrat l'opa, Abertis no ha parat de reforçar-se en alguns mercats en els quals opera, com a França, on ha adquirit el 100% de HIT, el hòlding que controla la filial francesa d'autopistes d'Abertis, Sanef.

Segons ha informat Abertis, Ausol juntament amb la Direcció Nacional de Vialitat, dependent del ministeri de Transport de l'Argentina, han subscrit l'acta que dona inici formal al procés d'extensió del contracte concessional.

Aquesta extensió suposa un reconeixement dels reequilibris pendents i contempla un pla d'inversió addicional per millorar la xarxa vial actual per un import total de 430 milions de dòlars (366 milions d'euros), que es finançarà completament amb els ingressos futurs de la concessió gràcies a l'extensió del contracte actual, que conclou el 2020, fins al 2030.

Aquest és el primer pas d'un procés que requereix més aprovacions legals i governamentals. El tancament de la renegociació solucionarà les reclamacions anteriors de compensació entre la concessionària, els seus accionistes i l'autoritat concedent.

L'empresa ha afirmat que mantindrà informat el mercat dels avanços que es produeixin, així com d'altres detalls sobre aquest procés.

A mitjans de juny d'aquest any, Abertis va assolir un acord semblant amb l'Argentina respecte a la seva altra concessionària al país, GCO, en el qual es contempla també un pla d'inversions de 250 milions de dòlars i l'ampliació de la concessió del 2018 al 2030.

Abertis ha destacat que amb l'inici del procés per aconseguir aquest acord a Ausol reforça la seva aposta per la col·laboració publicoprivada amb l'objectiu d'aconseguir solucions de creació de valor futur per als territoris a través d'acords amb les administracions públiques per a noves inversions a canvi de l'extensió de la durada de les concessions o a través d'increments de la tarifa.

Allargar concessions

En aquest sentit, el grup subratlla que ha arribat a acords en la majoria de països on opera, com l'Argentina, França, Itàlia, el Brasil, Xile i Puerto Rico. A més, Abertis ha ressaltat que aquesta operació mostra la capacitat per ampliar la seva cartera d'actius mitjançant l'increment de la durada mitjana de les seves concessions.

Abertis ostenta una participació del 31,59% (49% de drets de vot) a Ausol, la concessionària encarregada de la construcció, manteniment, administració i explotació de l'accés nord a la ciutat de Buenos Aires. Amb 95 quilòmetres de longitud, és una de les principals autopistes del país.

A més, Abertis té la concessió de l'autopista de circumval·lació General Paz, una secció de 24 quilòmetres sense peatge que envolta la capital argentina. Entre ambdues concessions es va registrar una intensitat mitjana diària (IMD) de 86.799 vehicles el 2016.

Així mateix, Abertis està present al país a través de la concessionària Grupo Concesionario del Oeste (GCO), on posseeix una participació del 48,6% (57,6% de drets de vot). La companyia gestiona l'accés oest de Buenos Aires, una autopista de 56 quilòmetres que és un dels corredors vials més rellevants de l'Argentina.

El negoci d'Abertis a l'Argentina va aportar al grup 189 milions d'euros en ingressos i 56 milions d'euros en el resultat brut d'explotació (Ebitda) el 2016.