Adif té diversos expedients interns oberts per suposats suborns a alts càrrecs

El govern espanyol confirma que Adif, l'empresa pública de transport ferroviari, té diversos expedients oberts a alts càrrecs per presumptes suborns d'empreses adjudicatàries d'obres d'alta velocitat. Els expedients fan referència a la xarxa de suborns denunciada per la Guàrdia Civil i que va avançar 'El Periódico' al febrer, que constatava que els presumptes suborns es van extendre en infraestructures de tot el país, amb casos a Castella i Lleó, Galícia, el País Basc i Astúries.

Així, l'executiu confirma en una resposta parlamentària a la diputada d'En Marea Alexandra Fernández i el diputat d'En Comú Podem Féliz Alonso Cantorné que " s'ha procedit a l'obertura dels corresponents expedients interns encaminats a aclarir les actuacions que es desprenen dels informes del sumari".

Tot i això, sosté que " encara no es disposa de conclusions, ja que aquests expedients interns estan en tramitació" i que "s'exigiran les responsabilitats que corresponguin adoptar en el procés penal en què Adif s'ha personat com a acusació particular i les de tipus disciplinari s'adoptaran per Adif".

Segons l'informe de la Guàrdia Civil, els suborns eren per part de l'empresa Isolux-Corsán, que va aconseguir l'aprovació per part dels supervisors d'Adif malgrat la baixa qualitat del material utilitzat en algunes construccions.

El cas va començar a través d'una investigació sobre presumptes sobrecostos en la construcció de l'AVE de Barcelona, però va acabar revelant que els suborns es podien estendre a tot l'Estat.