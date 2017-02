Airbnb vol fer les paus amb Barcelona i limitarà els lloguers a Ciutat Vella

Airbnb vol fer les paus amb Barcelona. La plataforma d'allotjament turístic entre particulars ha presentat aquest dimarts un paquet de mesures per trobar un encaix a la seva difícil relació amb la capital catalana, on s'ha topat amb sancions per part de l'ajuntament i la Generalitat des que hi ha instal·lar el seu model.

Concretament, l'empresa californiana ha explicat que posarà un límit per a una de les zones clau amb més pressió turística de la ciutat: Ciutat Vella. Els particulars que vulguin posar en lloguer una casa sencera en aquest districte hauran de limitar-se a un sol anunci. La companyia farà una inversió en tecnologia perquè sigui més fàcil evitar enganys d'usuaris que creïn dos perfils per saltar-se la norma.

Actualment Airbnb té entre 4.000 i 4.500 anuncis a Ciutat Vella, però l'empresa encara no ha quantificat quants quedaran afectats per aquesta nova política. Amb aquest topall, la companyia vol que el model "sigui més proper a la seva essència", segons ha explicat el director general d'Airbnb per a Espanya i Portugal, Arnau Muñoz.

Aquesta mesura, però, no afectarà les habitacions: és a dir, un particular podrà anunciar dues habitacions sempre que es trobin en el mateix domicili. Tampoc s'establiran de moment límits temporals en el lloguer, com passa a ciutats com Londres o Amsterdam. Muñoz ha destacat que la companyia vol "fer un pas per ajudar a resoldre" els problemes de massificació turística a Ciutat Vella.

A més, Airbnb implantarà una eina perquè els professionals puguin identificar-se com a tals, per tal que les administracions els puguin identificar més fàcilment. En aquest sentit, l'empresa els demanarà les dades d'empresa i els operadors hauran de constar com a professionals del negoci turístic al seu perfil. Aquests sí que podran anunciar més d'un habitatge al districte de Ciutat Vella.

D'altra banda, la companyia ha reiterat la seva intenció de contribuir al pagament de la taxa turística. El director general per a Espanya i Portugal, Arnau Muñoz, ha recordat que l'empresa hauria recaptat més de sis milions d'euros en aquest impost durant el 2016. L'any passat la companyia va allotjar fins a 1,2 milions d'hostes a Barcelona, un 40% més respecte el 2015. A més, Muñoz ha destacat que l'allotjament a la plataforma es va fer en estades de curta durada, amb una mitjana de 4,2 nits per turista.