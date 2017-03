Airbnb fa campanya perquè els usuaris escriguin als polítics catalans defensant la plataforma

"Envia un e-mail als polítics per defensar el 'home sharing'". Aquesta és la petició que Airbnb fa directament als seus usuaris catalans per evitar que la Generalitat "introdueixi mesures restrictives per a la gent que vol compartir la seva llar" en la legislació que ha de regular el sector turístic a Catalunya. Concretament, aquesta plataforma de lloguer d'habitacions i apartaments ha habilitat un espai dins la seva pàgina web sota el títol 'Airbnb Action' en què demana obertament als usuaris que escriguin un correu a les autoritats en defensa de la seva activitat, més específicament el 'home sharing', és a dir compartir casa entre particulars, que l'empresa assegura que a Catalunya "està en risc".

"Dedica uns minuts del teu temps i envia un e-mail als polítics per defensar el 'home sharing'"

La incomunicació entre la plataforma i les autoritats catalanes queda palesa en aquest comunicat de la companyia: "Hem vist al món que quan la nostra comunitat parla, els polítics escolten, per això envia un e-mail als polítics i defensa el 'home sharing avui". De fet, malgrat que la Generalitat de Catalunya fa temps que té en marxa una comissió parlamentària per regular l'economia col·laborativa i que Airbnb ha anat cedint en aspectes com el pagament de la taxa turística o la limitació de la seva oferta en les zones més polèmiques de la capital catalana, l'Ajuntament de Barcelona ha intensificat encara més el setge contra la plataforma i ha extremat les mesures de control i les sancions.

En el correu electrònic, Airbnb explica que "més de d'1,65 milions de viatgers van visitar Catalunya l'any passat i es van allotjar en cases de persones que comparteixen la seva llar", però alerta que "el 'home sharing' està en risc a Catalunya". Així, Airbnb apunta directament cap als governs de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona, i assegura que el consistori de la capital catalana "a través del pla urbanístic, està beneficiant les grans empreses turístiques per davant dels ciutadans" i, a banda, que "l a Generalitat planeja introduir mesures restrictives per a la gent que vol compartir la seva llar". Per últim, Airbnb avisa que "si s'aprova aquest nou projecte legislatiu, "el 'home sharing' passarà a ser considerat una activitat professional". Sobre aquest punt, la plataforma nord-americana reitera que aquesta activitat "necessita regulació" -puntualitza que ha de ser "justa i proporcionada"-, però no hauria de ser considerada una activitat professional.

