Airbnb estudia entrar en el lloguer d’habitatges a llarg termini

El negoci del turisme es queda curt per a Airbnb. Segons Bloomberg, la plataforma d’allotjament està explorant la possibilitat d’expandir-se al lloguer d’habitatges a llarg termini. L’empresa californiana ha contractat la consultora McKinsey per sondejar aquest sector i analitzar possibles competidors al mercat americà, com ara la popular empresa de classificats Craigslist. Fonts consultades per la publicació asseguren que Airbnb voldria donar una versió més segura i verificada per a lloguers de tota mena. Així doncs, McKinsey presentarà la proposta a la plataforma durant el mes que ve. Un portaveu d’Airbnb a Barcelona no va confirmar aquesta estratègia i va afirmar que no hi ha cap anunci a fer. En aquest sentit, va assegurar que la companyia planteja dotzenes d’iniciatives que mai arriben a veure la llum.

De tota manera, el lloguer de pisos a llarg termini no és un negoci que arribi de nou a l’empresa. De fet, Airbnb ja permet des del 2011 oferir allotjament durant un període de fins a sis mesos en més de 5.000 ciutats de tot el món a través d’una plataforma específica. No obstant, segons Bloomberg, aquesta plataforma s’hauria d’actualitzar i incloure funcions com ara el pagament directe de les despeses recurrents de l’habitatge, per exemple, l’aigua i la llum.

L’estratègia, però, contrasta amb els plans que Airbnb va anunciar el novembre passat per convertir-se en una macroagència de viatges online. L’empresa acaba d’estrenar la seva plataforma d’experiències a Barcelona i aviat avançarà la seva pròpia eina per reservar vols -havien intentat comprar l’escocesa Skyscanner abans que l’adquirís el grup xinès Ctrip-. A més, el mes passat la companyia va pagar 300 milions de dòlars per la plataforma canadenca Luxury Retreats, una de les start-ups líders en el segment de l’allotjament turístic de luxe.