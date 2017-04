Així són els robots que treballen als magatzems catalans d'Amazon

Amazon porta els robots als seus magatzems catalans. El gegant del comerç electrònic ha presentat aquest dimecres els robots amb què gestionarà a partir de l’octubre la logística del seu nou magatzem al Prat de Llobregat, i que ja funcionen a les instal·lacions que la companyia té a Castellbisbal. Així doncs, els centres de l’empresa nord-americana a Catalunya comptaran amb la tecnologia més avançada d’Amazon Robotics, la divisió d’autòmats del grup per agilitzar el seu repartiment.

Aquest sistema té dues peces clau: els robots, als quals l’empresa anomena ‘drives’, són una mena de plataforma que llisca per sota de les estanteries on es col·loquen els productes, batejades amb el nom de ‘pods’, i recorre el centre logístic per portar les comandes d’una banda a l’altra. És el mateix robot qui localitza l’estanteria que ha de recollir i la porta a l’espai on es tanquen les comandes. D’aquesta manera, els empleats s’estalvien les corredisses i només han de col·locar els productes perquè els distribueixi l’autòmat.

En total, al centre logístic del Prat hi haurà 3.500 robots que es dedicaran a organitzar fins a 50.000 estanteries de productes en un espai de 100.000 metres quadrats. Aquest desplegament serà més reduït al magatzem de Castellbisbal, que se centra en el servei Amazon Pantry i comptarà amb 350 robots i 2.000 estanteries en una superfície de 17.000 metres quadrats. Espanya és el tercer país on Amazon incorpora aquest sistema, després de Polònia i el Regne Unit, i per ara només estarà disponible als centres del Prat i Castellbisbal a l’Estat, ja que la companyia ha assegurat que de moment no té plans d’instal·lar-lo al seu centre logístic de San Fernando de Henares.

A banda d’aquesta aposta tecnològica, l’empresa sumarà 600 llocs de feina addicionals al seu centre logístic del Prat, dels quals un centenar es dedicaran al manteniment dels robots. En total, Amazon donarà feina a 2.100 persones en aquesta instal·lació en tres anys. Pel que fa al magatzem de Castellbisbal, la plantilla augmentarà en 20 persones, ja que s’hi afegirà un equip de suport per a aquesta tecnologia robòtica.

Segons el director d’operacions de la companyia per a Espanya i Itàlia, Fred Pattje, els nous robots d’Amazon permetran estalviar espai als centres logístics i emmagatzemar un 50% més de productes per metre quadrat a les seves instal·lacions.