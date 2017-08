Alemanya accepta que Lufthansa compri actius d'Air Berlin però rebutja una fusió

Alemanya veu amb bon ulls que Lufthansa adquireixi part dels actius d'Air Berlin ( en fallida) però tanca la porta a una fusió entre la primera i segona aerolínia del país. La ministre alemanya, Brigitte Zypries, ha dit aquest dilluns que la fusió és impensable "per raons de competència", ja que Lufthansa passaria a tenir una posició dominant al país, ha assenyalat el diari alemany 'Handelsblatt'.

Aquesta posició concorda amb la de la Comissió Antimonopoli d'Alemanya, la qual va criticar la possible compra d'Air Berlin per part Lufthansa. El cap de la Comissió, Achim Wambach, va arribar a admetre el passat dijous que preferia una adquisició d'Air Berlin "per part de Ryanair que per part de Lufthansa".

A més, la Comissió també va criticar el crèdit de 150 milions que l'executiu del país va lliurar a Air Berlin per mantenir les seves operacions durant tres mesos. Ryanair també va criticar aquesta operació i va presentar una queixa formal davant la Comissió Europea al considerar-la incompatible amb les ajudes públiques.

En plena negociació per conèixer el desenllaç d'Air Berlin, Lufthansa va comunicar la setmana passada que volia fer-se amb el 63% de la flota actual de l'aerolínia en fallida. Air Berlin compta actualment amb 144 avions, i el seu principal rival al país vol aconseguir-ne 90, uns plans que sí acceptaria el govern d'Angela Merkel. Segons Lufthansa, aquesta quantitat seria "l'adequada", tal com va publicar el mitjà 'Süddeutsche Zeitung'.