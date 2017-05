El gegant xinès del comerç electrònic Alibaba estudia implantar a Barcelona el seu 'hub' logístic al sud d'Europa, segons han explicat fonts de la companyia a Efe. Actualment l'empresa fa servir els magatzems de socis a nou països, com ara els Estats Units, el Regne Unit o Alemanya, on s'agrupen els paquets per després enviar-los a la Xina a través de la seva filial logística Cainiao.

A més, a principis del 2016 també va posar en marxa centres logístics globals a Hong Kong, Sydney i Melbourne, que ofereixen serveis d'enviament i gestió d'inventari per als comerciants que prefereixen subcontractar aquest tipus de feines. "Hem de facilitar les transaccions a les empreses del Mediterrani, i Espanya podria tenir una posició clau, però no hi ha res decidit", han afirmat fonts d'Alibaba.

Cainiao va signar un acord estratègic amb Correus el 2015 per promoure conjuntament el desenvolupament del comerç electrònic entre la Xina i Espanya. Segons Alibaba, els espanyols ja se situen com els segons compradors del món per nombre de comandes a Aliexpress, la seva plataforma centrada en la venda internacional de productes xinesos.