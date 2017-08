Almirall fitxa Ron Menezes per redreçar el negoci dermatològic

Almirall ha nomenat Ron Menezes nou president i general manager d’Aqua Pharmaceuticals en substitució de Ted White, que ocupava el càrrec des del 2016. Segons va anunciar ahir la farmacèutica catalana, Menezes, que té una àmplia experiència en el camp de la dermatologia als Estats Units, s’incorporarà a Aqua -la filial dermatològica nord-americana d’Almirall- durant el setembre.

El conseller delegat d’Almirall, Eduardo Sanchiz, va destacar que el fitxatge de Ron Menezes i la seva experiència en l’àrea de dermatologia representen una “clara i innegable oportunitat” d’enfortir Aqua. “Almirall continua considerant Aqua com una plataforma important al mercat nord-americà per donar suport als nostres productes ja existents i als nous”, va apuntar Sanchiz. Durant la seva trajectòria professional Menezes ha treballat en laboratoris de renom com Depomed Pharmaceuticals, Allergan, Abbott, Astellas i Pfizer, empreses en les quals ha ocupat diversos càrrecs directius. El nomenament de Menezes a Aqua es produeix després que al mes de juliol Almirall anunciés la retallada de les seves previsions sobre ingressos totals, vendes netes i benefici brut d’explotació (ebitda) per al 2017, per l’impacte negatiu del mercat de dermatologia als Estats Units. En concret, la farmacèutica va atribuir aquesta rebaixa de les seves estimacions financeres anuals al fet que el negoci nord-americà operat per Aqua s’estava veient afectat “negativament” per un reequilibri d’inventaris al canal de distribució, per una adjudicació “inadequada” del Programa d’Assistència al Pacient dels Estats Units i pel llançament recent d’un genèric d’Acticlate al mercat d’aquell país.

Noves previsions

Les noves previsions d’Almirall apunten que aquest any aconseguirà un ebitda d’entre 140 i 170 milions d’euros i els seus ingressos totals i les seves vendes netes registraran un descens percentual d’un “doble dígit baix”. Les seves estimacions anteriors per al 2017 apuntaven a un augment percentual del seu ebitda d’un dígit mitjà, així com a un increment relatiu dels ingressos i de les vendes d’un dígit “de baix a mitjà”. Almirall va tancar el 2016 amb un benefici de 75 milions, un 42% menys que l’any anterior.