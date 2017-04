Alta Alella produirà la meitat de vi i cava per fer ‘grans reserva’

El celler Alta Alella ha decidit replantejar el seu model de negoci i farà una retallada dràstica de la seva producció per centrar-se en els productes premium. Aquest any el celler del Maresme produirà la meitat d’ampolles de vi i cava, i això farà que la facturació també caigui un 50%. D’aquesta manera, l’empresa de la família Pujol-Busquets Guillén passarà de les 600.000 ampolles produïdes el 2016 a 300.000 aquest any, i els ingressos cauran dels 3 milions d’euros facturats el 2016 fins als 1,5 milions. Així ho va explicar ahir la companyia durant la presentació de la seva nova marca, Mirgin, que unifica la gamma de caves ecològics.

Després de mesos de deliberacions, la família propietària del celler ha decidit apostar per la qualitat en lloc de la quantitat, sense que això afecti la plantilla, que seguirà estant formada per una vintena de treballadors. “El mercat se’ns havia descontrolat als països nòrdics i això ens obligava a fer uns canvis empresarials que en realitat no volíem fer”, va argumentar Josep Maria Pujol-Busquets, propietari del celler Alta Alella. La companyia ha renunciat, doncs, a “l’expansió en volum” per elaborar productes de proximitat i aconseguir que els seus vins i caves es converteixin en “gran reserva” en un termini de dos anys. D’aquesta manera el celler vol recuperar la facturació a curt termini -els productes seran més cars- i dirigir-se a un públic més selecte: “Volem aconseguir una línia d’alta gamma que expressi territori, amb una elaboració del tot ecològica, sense cap tipus de tractament; i volem que tot això es noti en la degustació”, va insistir Pujol-Busquets. El celler Alta Alella ja va fer un primer pas per reduir-se el mes passat: va vendre el seu cava ecològic Privat -que té un gran volum d’exportació en països com Suècia- al Grup Peralada, que ara és qui gestiona aquests acords comercials.

Relleu generacional

L’acte d’ahir també va servir per presentar el relleu generacional al capdavant dels cellers. Josep Maria Pujol-Busquets va explicar que la seva filla Mireia Pujol-Busquets ja està assumint, a poc a poc, les funcions de direcció de la companyia. La directiva, de 31 anys, és llicenciada en biologia i màster en agricultura ecològica. El relleu fa temps que es prepara i serà progressiu durant els pròxims anys.