Álvaro Nadal sobre la llum: "Ens haurem d'acostumar a preus més alts en alguns moments"

El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha dit aquest dilluns respecte a la pujada del rebut de la llum al gener que "ens haurem d'acostumar a preus més alts en alguns moments i amb gran volatilitat". Nadal ha inaugurat el V Simposi Empresarial Internacional Funseam al Parc Científic de la Universitat de Barcelona (UB).

El ministre ha assegurat que el descens dels últims dies del preu de l'electricitat en el mercat majorista es deu al fet que les condicions climàtiques han canviat, que s'ha passat d'exportar electricitat a França a importar-ne, i també, en part, a l'entrada en funcionament del creador de mercat al Mibgas, el mercat majorista del gas. Nadal, en aquest sentit, ha recordat que va demanar a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) que vigilés el mercat gasista.

On van els diners del rebut de la llum?Respecte a la possibilitat que la CNMC es divideixi en dos nous organismes, un dels quals s'encarregui de regular el mercat energètic, tal com reclama la Unió Europea, el ministre ha indicat que això depèn del ministeri d'Economia; en qualsevol cas ha recordat que a França el ministeri té dret de veto sobre el regulador i ha dit que sempre "caldrà que hi segueixi havent una direcció política del règim tarifari".

Rigidesa del sistema

El ministre s'ha mostrat crític amb el denominat paquet d'hivern, la nova legislació energètica que prepara la Comissió Europea, perquè considera que és massa voluntarista fixant objectius de renovables sense tenir en compte les mancances en interconnexions que dificulten un mercat únic enfront de diversos mercats aïllats.

Nadal, que ha descrit la pujada de la llum al gener com una conjunció de factors que van dur a "la tempesta perfecta", ha indicat que el problema és gestionar un sistema amb unes tecnologies "molt rígides", en referència a les renovables, que "guanyen pes i són intermitents".

Per això ha indicat que seguiran sent necessaris el gas, el carbó i les nuclears. I veladament ha indicat que la UE es posa uns objectius mediambientals massa ambiciosos. "És important que en política energètica es toqui de peus a terra", ha dit el ministre.