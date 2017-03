Amancio Ortega cau al quart lloc de la llista dels més rics del món

El president d'Inditex (Zara), Amancio Ortega, ja no és el segon home més ric del món, sinó el quart, segons la llista de multimilionaris que cada any publica la revista 'Forbes', i que s'ha conegut aquest dilluns.

En la llista actual Ortega ocupa el quart lloc amb una fortuna estimada de 71.300 milions de dòlars (66.290 milions d'euros). Ortega cau a la llista malgrat haver incrementat un 6,4% la seva fortuna el darrer any. L'home més ric de la Terra continua sent el cofundador de Microsoft, Bill Gates, amb una fortuna calculada de 86.000 milions de dòlars (79.969 milions d'euros). La fortuna de Gates ha crescut un 14,66% els últims 12 mesos.

No obstant això, la llista reflecteix la situació en finalitzar el 2016, però durant l'any hi ha canvis en funció, habitualment, de les revaloritzacions de les accions en borsa. Així, durant el 2016, Amancio Ortega va arribar al liderat en alguns moments, desplaçant a Bill Gates al segon lloc.

Catalunya lidera el rànquing de rics de l'EstatEl segon lloc l'ocupa l'inversor Warren Buffet, a qui se li calcula una fortuna de 75.600 milions de dòlars (70.289 milions d'euros), un 24,34% més que l'any anterior; i el tercer lloc del podi recau en Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, amb una fortuna estimada de 72.800 milions de dòlars (67.687 milions d'euros). Bezos ha incrementat un 61% la seva fortuna i guanya dues posicions, arribant per primer cop al podi del tres més rics del món.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, ocupa el cinquè lloc, després d'Amancio Ortega, amb una fortuna de 56.000 milions de dòlars (52.064 milions d'euros). El fundador de la xarxa social ha vist augmentar un 25,5% la seva fortuna; i el segueix al rànquing, en setè lloc, el magnat mexicàde la telefonia Carlos Slim, l'home fort d'FCC, que té 54.500 milions de dòlars (50.699 milions d'euros), un 9% més que fa un any.

Pugen els tecnològics

La presència entre els més rics de personatges relacionats amb el món de les telecomunicacions, la informàtica i les empreses tecnològiques és evident. Gates, Bezos, Zuckerberg, Slim ocupen llocs principals, o només s'hi colen Amancio Ortega i Warren Buffet. Però en els llocs posteriors apareixen més noms tecnològics, com Larry Ellison, d'Oracle, que ocupa el setè lloc, amb 52.200 milions de dòlars (48.530 milions d'euros), un 19,7% més que un any enrere, mentre que en el vuitè lloc empaten Charles Koch i David Koch, amb una fortuna de 48.300 milions de dòlars (44.899 milions d'euros), un 22% més que l'any passat. El desè lloc l'ocupa Michael Bloomberg, amb 47.500 milions de d'òlars (44.155 milios d'euros), un 19,75% més que fa un any.

Segons ha informat la revista, en la llista d'aquest any hi ha 2.043 persones que tenen una fortuna superior als 1.000 milions de dòlars, 233 més que en la llista de l'any passat. De fet, aquests dos milers de persones acumulen una riquesa de 7,67 bilions de dòlars (7,13 milions d'euros), un 18% més que un any enrere.

D'aquests super-rics, la regió de l'Àsica-Pacífic és la que té més representants, amb 720; seguida dels Estats Units, amb 565. Europa aporta 530 milmilionaris a la llista. Per estats. els Estats Units és el que té més rics amb més de 1.000 milions de dòlars, seguits de la Xina.