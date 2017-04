Amazon obrirà un nou magatzem a Martorelles, la seva cinquena inversió a Catalunya

Amazon estrenarà aquesta tardor un altre centre logístic a Catalunya. La companyia nord-americana obrirà un magatzem de 30.000 metres quadrats a Martorelles, la seva cinquena inversió a Catalunya, comptant el centre per a pimes de Barcelona que va anunciar a principis del mes passat. Es tracta d'un edifici ja existent que el gegant del comerç electrònic està adaptant i crearà 650 llocs de treball en els propers tres anys.

A diferència d'altres instal·lacions com el centre de Castellbisbal, dedicat al servei Amazon Pantry, aquest nou magatzem no tindrà una especialització concreta, sinó que serà més genèric, amb productes de tot tipus, com el que la companyia està construint al Prat. De fet, el centre de Martorelles començarà a operar a la tardor amb una plantilla d'unes 200 persones i arribarà en paral·lel amb l'obertura del Prat, que començarà a enviar paquets el 4 d'octubre.

Emprenem: Amazon ho vol totEntre tots els centres d'Amazon a Catalunya, la multinacional amb seu a Seattle tindrà 2.500 treballadors a la comunitat, fora de temporades com el Nadal, quan es contracten més treballadors eventuals. L'empresa ha invertit més de 200 milions d’euros en el magatzem de 63.000 metres quadrats del Prat, que donarà feina a 1.500 persones en els pròxims tres d'anys. A més, Amazon també compta un centre logístic per als lliuraments ultraràpids del servei Prime Now a Barcelona.

D'altra banda, la companyia també ha confirmat el tancament del portal de compres 'outlet' espanyol BuyVip, que passarà a estar integrat a Amazon. La multinacional va comprar aquesta empresa el 2010 per 70 milions d'euros, i ara la seva plantilla, d'uns cinquanta treballadors, s'integrarà a la d'Amazon.