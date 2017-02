Amazon va quadruplicar els beneficis el 2016, fins als 2.371 milions

Amazon va obtenir el 2016 un benefici net de 2.371 milions de dòlars, un increment del 298% respecte a l'any passat i que suposa pràcticament quadruplicar els guanys, segons ha informat aquest divendres el gegant del comerç electrònic. L'empresa que dirigeix Jeff Bezos va aconseguir un benefici de 596 milions el 2015, mentre que va registrar pèrdues de 241 milions el 2014.

A més, la companyia va facturar un total de 135.987 milions de dòlars durant els últims 12 mesos, un 27,1% més respecte a l'exercici anterior. Pel que a la distribució del negoci, Amèrica del Nord continua sent el primer mercat per a l'empresa i va aportar 79.785 milions a les vendes d'Amazon, mentre que la resta del món va suposar 43.983 milions d'ingressos per a la companyia. D'altra banda, la divisió de servidors de l'empresa va afegir 12.219 milions als comptes d'Amazon.

Així doncs, el benefici operatiu de la companyia amb seu a Seattle va arribar als 4.186 milions de dòlars el 2016, respecte als 2.233 milions del 2015. Amb aquests resultats els accionistes d'Amazon han guanyat 4,90 euros per títol, un import molt superior als 1,25 dòlars que van rebre l'any anterior.

Durant el 2016 la companyia ha anunciat fins a tres inversions a Catalunya, entre les quals un nou centre logístic a Castellbisbal i un magatzem al centre de Barcelona. Bezos ha destacat en un comunicat alguns dels èxits recents de l'empresa, com ara que els usuaris del servei 'premium', Prime, puguin escollir entre més de 50 milions de productes amb enviament gratuït en 2 dies.