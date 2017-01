Amenaça milionària a la banca

Al govern espanyol se li gira feina si no vol veure com es col·lapsen els jutjats amb reclamacions d’afectats per diverses clàusules abusives a les hipoteques. El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va insistir ahir que el govern està treballant en un instrument extrajudicial per ajudar a reclamar els diners de les clàusules terra després de la resolució dels tribunals europeus i de la pressió de l’oposició i d’associacions de consumidors. Al mateix temps, però, se li obre un altre front: les clàusules terra no són les úniques abusives. Segons explicava ahir l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (Adicae), en la majoria dels contractes hipotecaris firmats a Espanya anaven seguides d’un altre punt que carregava totes les despeses de constitució de la hipoteca a l’usuari que la firmava.

Aquestes clàusules sobre les despeses de constitució de la hipoteca també les va considerar il·legals el Tribunal Suprem el 2015, en una resolució que diversos jutjats com els de Granollers, Pontevedra i Gijón ja han començat a aplicar, cosa que ha obligat les entitats a retornar els diners. Adicae calcula que entre sis i vuit milions d’hipoteques tenen aquestes clàusules. Si l’import mitjà calculat pels experts és de 1.500 euros, el cop per a la banca podria ser d’uns 9.000 milions.

Per això, a l’espera del que faci el govern espanyol i sense gaires expectatives, l’associació va anunciar ahir que, de la mateixa manera que ha fet amb les clàusules terra, obrirà una via extrajudicial a la qual es podran adherir els afectats.

Costos obligatoris

Els bancs carreguen despeses de gestoria, notaria i registre

Les clàusules sobre les despeses de formalització de la hipoteca carreguen la totalitat dels costos a l’usuari, incloent els de notaria i registre i també les despeses en assessors legals. També inclou l’anomenat impost d’actes jurídics documentats, que grava les escriptures, actes i testimonis notarials, a més d’altres procediments documentals i administratius. Aquest impost varia a cada comunitat autònoma. Per exemple a Catalunya i Andalusia el tipus és de l’1,5% (el més elevat) mentre que a Madrid és del 0,75%.

Un abús generalitzat

L’impacte d’aquestes clàusules és tan elevat com el de les terra

Els portaveus de l’Adicae van explicar ahir que es tracta d’una clàusula tan comuna com ho són les clàusules terra i que l’havien identificada en “la majoria” de les 15.000 escriptures que ha analitzat. Calculen que hi ha entre 6 i 8 milions d’hipoteques amb aquest punt.

Fins a 3.000 euros

L’import varia en funció de la comunitat autònoma i el jutge

Adicae calcula que l’import total ronda els 3.000 euros per a una hipoteca de 150.000 euros. Els portaveus d’aquesta associació van voler “relativitzar l’eufòria” i van aclarir que la resolució del Suprem no implica que “tots els costos notarials i de gestoria els hagin d’assumir els bancs”, ja que les resolucions han sigut contradictòries i en alguns casos només s’obliga a retornar les despeses de notaria i gestoria i no l’impost d’actes jurídics documentats, que suposa la major part dels diners. Per tant, falta veure com es resol en futures sentències la devolució d’aquest impost.

Què han fet els bancs?

Algunes entitats ja assumeixen part de les despeses

Després de la resolució del novembre el BBVA, el Santander, Bankia, CaixaBank, el Sabadell i Ibercaja van canviar les clàusules i han començat a assumir part dels costos dels nous contractes per evitar futures demandes. Però per als usuaris afectats amb hipoteques vigents o amortitzades fa menys de quatre anys, Adicae recomana la via extrajudicial i col·lectiva per a les reclamacions i fer-ho en un període no superior als quatre anys després de la sentència del Suprem i ara que hi ha diverses sentències favorables. Per fer-ho calen documents com l’escriptura, la factura de notari i la carta del pagament de l’impost d’actes jurídics.