Ana Botín: "Aquesta operació no tindrà cap cost per als contribuents ni cap ajut públic"

"Hem presentat l'oferta a les 7 del matí d'avui mateix", ha explicat la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, aquest dimecres en una roda de premsa per explicar l'absorció de Banco Popular per part d'aquesta entitat. Botín ha presentat aquesta operació com "bona per a Espanya i per al sector financer espanyol" i ha assegurat que converteix l'entitat que presideix en "la primera i la millor d'Espanya".



Botín, que ha comparegut amb José Antonio Álvarez, conseller delegat de l'entitat, ha explicat que el Santander no va acudir a la primera convocatòria d'ofertes privades quan el Popular va obrir el període i ha donat a entendre que no hi va haver cap altra oferta i que, per això, les entitats europees van determinar la inviabilitat de l'entitat per si sola. " Les entitats i els supervisors europeus van determinar que no hi havia cap altra alternativa viable que no passés per la intervenció", ha aclarit. Fins ahir, doncs, el Santander no va presentar una oferta per l'entitat que passa per aquest preu simbòlic d'un euro i de cap impacte ni positiu ni negatiu per als comptes de l'entitat.

La presidenta del Santander ha insistit en aquest punt. L'operació passa per convertir els actius del Popular en accions, també el deute subordinat i les accions i comprar-lo per zero euros. "El cost net per a nosaltres és zero", ha insistit.

Botín ha explicat que si el Santander no va acudir a la primera oferta és perquè en el primer cas les condicions no eren les que estaven disposats a assumir, mentre que amb la subhasta oberta per l'autoritat de resolució bancària europea eren més favorables. En aquest sentit, Botín ha volgut insistir que l'operació "no tindrà cap cost per al contribuent ni comptarà amb cap ajut públic".

Què ha passat amb Banco Popular?

Nou consell i integració paulatina



Pel que fa als actuals clients i treballadors del Banc Popular, els dos directius del Santander han demanat " tranquil·litat absoluta", però han assegurat que continuaran comptant amb les persones que hi treballen actualment, tot i que tampoc ha descartat acomiadaments.

Pel que fa al consell de d'administració, se'n crearà un de nou que no comptarà amb cap dels actuals membres sinó que serà presidit per l'actual director financer del Santander, José García Cantera i tindrà un total de cinc membres, dos d'ells independents. Tota l'operativa del Popular serà supervisada pel conseller delegat d'Espanya del Santander i comptarà amb equips "exclusivament" dedicats a aquesta activitat.

D'altra banda, els directius del Santander no han aclarit si es es conservarà com a marca, el que sí que han avançat és que d'entrada es converteix en una filial per integrar-se totalment de manera paulatina durant un període de temps que no ha quedat determinat.

7.000 milions d'euros en un mes

Pel que fa a l'ampliació de capital necessària, Botín ha aclarit que els accionistes del Santander acudirant a l'ampliació de capital en un mes per capitalitzar i sanejar l'entitat per un valor total de 7.900 milions d'euros, 7.200 milions dels quals es destinaran a la cartera d'actius i crèdits del sector. Botín també ha explicat que els accionistes tindran dret de subscripció preferent i amb una expectativa de retorn d'entre un 13% i un 14% el tercer any.