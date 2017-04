Ann Pettifor: "La major part dels economistes no entenen el sistema monetari"

Ann Pettifor (Sud-àfrica, 1947) és economista especialitzada en finances i deute sobirà. És la directora del Prime (Policy Research in Macroeconomics) i assessora de Jeremy Corbyn, el líder del partit laborista britànic. El 2006 va preveure la crisi financera global en el llibre The coming first world debt crisis. Ara publica La producción del dinero (editorial Los Libros del Lince), un llibre “per intentar ajudar el públic general a entendre el sistema perquè així el pugui canviar”.

S’ha acabat la crisi financera?

No, de cap manera. Hem de preguntar-nos quan es produirà la pròxima. L’arquitectura del sistema no s’ha canviat mai després del setembre del 2007. Això es deu al fet que ni els economistes ni els organismes reguladors entenen el sistema monetari. I encara menys el públic general, que no sap què va passar. La crisi es va estendre dels EUA cap a Europa i ara va cap a la Xina, on hi ha una gran quantitat de deute privat que segueix creixent. Però no s’ha acabat. Si ho hagués fet, els bancs centrals no estarien injectant milions de dòlars cada trimestre en el sistema financer.

Malgrat aquestes injeccions de liquiditat, ¿segueix sent insolvent la banca global?

Sense aquest finançament, ho seria. Abans de la crisi es va forçar la banca a competir en termes de mercat lliure i ara està recolzada pels contribuents. Per tant, de fet, tots són bancs nacionalitzats. Són massa grans per fer fallida i per anar a la presó. Imagini’s fer negocis quan saps que tens el govern darrere.

Vostè diu al llibre que els bancs estan fent servir aquesta liquiditat per netejar els seus balanços i estan gestionant el sistema a favor del seus propis interessos.

No es creuen la sort que tenen! No es poden creure que les entitats reguladores, els economistes, els polítics i el públic senzillament hagin acceptat la situació. Naturalment hi ha indignació, i la veiem expressada en el Brexit, en Donald Trump, en Marine Le Pen i arreu del món. Tenim una revolta popular, però no està dirigida contra el sistema financer, està dirigida contra els immigrants i contra tota mena d’altres problemes, perquè aquests són els que la gent pot veure i tocar. No podem veure, ni tocar, ni entendre, el sistema financer. Si no entens una cosa, no la pots canviar de cap manera.

Per què diu que vol que el seu llibre sigui accessible a les dones?

El sector financer és un sector majoritàriament dominat pels homes. Sabem per estudis científics que si comparem grups d’homes i dones, especialment si són joves, els homes es comporten de manera més temerària. Les dones joves, no.

Si fos un sector dominat per dones, seria diferent?

Així ho crec. Tot i que soc britànica i vam tenir la Margaret Thatcher, i quan ho dic m’ho recorden [riu]. El meu argument és que les dones són les que normalment gestionen el pressupost familiar i hi entenen de pressupostos, d’ingressos i despeses, entenen què és agafar diners en préstec i què són els tipus d’interès. Per tant, quan entens aquests conceptes clau, és possible entendre com funciona el sistema econòmic.

L’any 2006, vostè ja va predir aquesta crisi, però no li van fer gaire cas.

Sí. Havia estat treballant en el deute del Tercer Món i després vaig fixar-me en el deute angloamericà, i vaig pensar: “Per què pateixo per aquests països petits, si són una gota dins l’oceà comparat amb això?” Com més recerca feia sobre el sobreendeutament del sector privat en aquests dos països, més m’adonava que no hi havia prou diners per tornar aquests deutes i que en algun moment el sistema es col·lapsaria. El llibre va ser un fracàs absolut. Tothom va pensar que era la típica d’esquerres, pessimista, però ara el títol per si mateix em dona molt de crèdit [riu].

Va ser un error aplicar l’austeritat com a recepta?

Va ser un error catastròfic de judici econòmic. Quan el sector privat es va contraure, el públic també, i això va fer que la situació fos deu vegades pitjor.

A més, ara patim una restricció creditícia...

¿Em permet que l’hi expliqui com si fos un conte? El pagès planta una llavor, el seu cultiu creix, fa la collita, la porta al mercat, la ven i té un benefici. Genera uns estalvis, amb els quals reinvertirà. Hem hagut d’esperar. Però qui ha finançat les llavors del principi? En una economia monetària, emetem crèdits i és d’aquí d’on provenen tots els diners. Ningú del públic realment ho entén. Els que emeten els crèdits no són els bancs, som tu i jo. Quan demanem un préstec estem creant diners. I ho fem perquè tenim un projecte o alguna cosa que sabem que donarà ingressos que ens ajudaran a retornar el préstec. Si tens poca confiança en l’economia, no demanes un préstec, i la quantitat de diners en circulació disminueix. Nosaltres, els que demanem els préstecs, som els creadors dels diners, no el banc central, ni el govern, ni el tresor, ni tan sols els bancs.

Com afectarà el Brexit l’economia britànica?

Crec que tindrà un efecte molt negatiu. Estic molt preocupada, ens esperen anys d’incertesa. Crec que és una conseqüència del model econòmic europeu.