Anticorrupció demana quatre anys per a Blesa

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat quatre anys de presó per a l’expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa, i també per a l’exdirector financer de l’entitat, Ildefonso Sánchez Barcoj. Anticorrupció va presentar ahir al matí l’escrit de sol·licitud d’aquesta pena per un delicte d’administració deslleial continuada en relació amb els sobresous de Caja Madrid. En l’escrit, el fiscal també sol·licita 8,5 milions d’euros en concepte de responsabilitat civil a pagar solidàriament entre els dos exdirectius.

Fa dos anys, Anticorrupció va denunciar davant la justícia les presumptes irregularitats en les retribucions que havien rebut els membres de la cúpula de Caja Madrid entre el 2007 i el 2010, per l’increment irregular de sous, indemnitzacions i plans de pensions suposadament fraudulents, un període durant el qual Blesa va ser president. A l’escrit, Anticorrupció conclou que Blesa i la resta del comitè de direcció de Caja Madrid van percebre entre el 2008 i el 2010 un total de 8,5 milions d’euros de manera “irregular”, per això reclama aquesta quantitat com a responsabilitat civil.

El fiscal també deixa clar en la seva acusació provisional que els dos directius no van complir amb el tràmit estipulat per la caixa d’informar els òrgans de govern. En concret, recorda que el Comitè de Retribucions va proposar un increment de salaris del 4,5% a partir de l’1 de gener del 2008. La proposta va passar pel consell d’administració però no va tornar a la comissió, que s’havia d’encarregar de revisar i validar l’augment individual que percebria cada un dels membres del consell d’administració.

Augment de sous injustificat

Segons el fiscal, l’augment real mitjà dels membres del consell va superar el 16% el 2008, de manera que la caixa va “abonar indegudament” com a salari fix dos milions d’euros als consellers, des del 2008 i fins que van abandonar l’entitat. El fiscal tampoc “troba justificada” la retribució variable d’1,8 milions que van rebre i denuncia, a més, que l’excés d’aportacions als fons de pensions es va incloure a les nòmines dels anys 2007 i fins al 2010 com a “gratificació extraordinària”, fet que els permetia cobrar la prestació anticipadament. Tot plegat va fer que l’entitat suportés un pes fiscal excessiu i “indegut” -segons el fiscal d’Anticorrupció- de gairebé dos milions d’euros extres.

No és l’únic front obert per a Blesa: també s’enfronta a una pena de sis anys pel cas de les targetes black. A més, té oberts dos processos més que investiguen la col·locació de preferents i d’hipoteques d’alt risc. També va estar implicat en les irregularitats en la compra d’un banc a Florida i per haver concedit crèdits dubtosos al grup Marsans, però aquests casos ja es van arxivar.