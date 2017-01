Arrenca la marxa per la dignitat de la pagesia, que reunirà més de 300 tractors a Barcelona

Aquest dijous arrenca una marxa de prop de 300 tractors per la dignitat de la pagesia, organitzada pel sindicat Unió de Pagesos. La tractorada recorrerà diversos punts de Catalunya fins a arribar, dissabte, a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona, un fet que no s'havia vist mai fins ara.

La reivindicació del col·lectiu, segons Unió de Pagesos, és "fer una crida a la societat pel reconeixement de l'activitat agrària com a pilar de la societat del benestar", així com reclamar més suport governamental. "Nosaltres també existim, som aquí", assegura el coordinador nacional del sindicat, Joan Caball, que reclama una classe política que entengui "que formem part d'aquesta societat". Segons denuncia el sector, la renda agrària catalana acumula una davallada del 39%, en termes constants, entre el 2001 i el 2015.

El sindicat ha mobilitzat pagesos de les Terres de l'Ebre, la plana de Lleida, les comarques de muntanya, la Catalunya Central, el Camp de Tarragona, les comarques de Girona i l'àrea metropolitana. Cada territori articularà una columna o més de tractors.

Equitat en el comerç i control de la fauna salvatge, entre les demandes del sector

Un cop els tractors arribin a Barcelona, es llegirà el manifest "Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia", en què es reclamen mesures que assegurin "la justícia i l'equitat en el comerç i la distribució de productes alimentaris", així com una "gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge". Respecte a aquest últim punt, els pagesos reclamen que el departament d'Agricultura declari l'estat "d'emergència cinegètica" sempre que sigui necessari, i recorden els danys que pot ocasionar a la ramaderia la introducció d'espècies com els voltors, els llops o l'ós bru als Pirineus.

A més, el sindicat exigeix "una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i productius", que eviti "l'arbitrarietat" en el desenvolupament urbanístic, i també que es revisi "l'abusiva designació com a zona especial de protecció d'aus (ZEPA) d'espais agraris.