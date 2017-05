Atlantia diu que no té un acord amb Criteria en l'opa a Abertis

Atlantia preveu que Abertis es converteixi en plataforma del negoci a l' Amèrica Llatina del grup líder mundial d'infraestructures que preveu conformar amb la formulació d'una oferta pública d'adquisició (opas) sobre el grup català d'autopistes.

La italiana Atlantia ofereix més de 16.300 milions per comprar AbertisLa companyia italiana té la intenció de "consolidar els actius llatinoamericans en Abertis", segons ha indicat en una conferència amb analistes sobre l'operació. Les dues empreses compten amb autopistes a Colòmbia, Xile, l' Argentina i el Brasil.

Atlantia ha insistit en el caràcter amistós de l'operació. "Amistós vol dir que l'opa presenta el preu adequat, al moment adequat i amb el cost adequat", segons ha asseverat el conseller delegat de la firma transalpina, Giovanni Castellucci.

El primer executiu de la companyia italiana ha assegurat que no compta amb acords "formals" amb accionistes d'Abertis, en referència a Criteria CaixaHolding, únic soci de referència de l'espanyola amb un 22,3% de la seva capital.

"No hi ha acord formal, és tot el que puc dir", ha apuntat el conseller delegat d'Atlantia, companyia que busca la connivència de Criteria. De fet, en la presentació de l'operació indica que el hòlding de CaixaBank passaria a tenir un 16,4% del nou grup resultant com a segon accionista per darrere de la família Benetton, que tindria un 25,6%.

Atlantia confia tancar en el quart trimestre de l'any l'operació, si bé això depèn de la consecució de les pertinents autoritzacions. Entre elles ha citat el vistiplau del govern espanyol al canvi de control de l'operador de satèl·lits Hispasat.