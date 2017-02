El BBVA va guanyar 3.745 milions el 2016, un 31,5% més

El grup BBVA va aconseguir un benefici atribuït de 3.475 milions d'euros el 2016, un 31,5% més que en l'exercici anterior i la xifra més alta des del 2010, segons ha anunciat aquest dimecres l'entitat. El banc ha explicat aquests resultats per la bona evolució dels ingressos recurrents, la moderació de les despeses i la disminució dels sanejaments.

Segons el president del BBVA, Francisco González, el benefici va créixer amb força durant el 2016 " gràcies a la diversificació geogràfica i al model de negoci del grup". González ha destacat que el banc ha avançat en el seu projecte de transformació, a banda de gestionar els objectius a curt termini.

BBVA i Catalunya Caixa: la cara fosca d’una integracióEl benefici del 2016 també incorpora l'impacte negatiu de 404 milions d'euros per la provisió que ha fet l'entitat per cobrir les possibles reclamacions per les clàusules terra. A més, els resultats tenen en compte la depreciació dels tipus de canvi i el nou perímetre del banc arran de la integració de CatalunyaCaixa. Pel que fa a la retribució als accionistes, el BBVA preveu distribuir entre el 35% i el 40% dels seus beneficis en dividends.