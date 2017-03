El BCE no fa canvis en la política monetària tot i la pujada desbocada de la inflació

El Banc Central Europeu ha decidit no fer cap canvi en les seves polítiques. Així ho ha comunicat aquest dijous. Malgrat la forta pujada de la inflació, que ja està en màxims dels últims 4 anys a l'eurozona i ja ha assolit el 2% que té com a objectiu el BCE, de moment la institució segueix optant per la cautela.

En concret, els tipus es mantenen en el mínim històric del 0%, igual que es manté l'interès del 0,4% que el BCE cobra als bancs que guarden els diners als comptes del banc central en comptes d'usar-los per concedir préstecs als clients.

El president del BCE, Mario Draghi, ha insistit reiteradament que aquesta pujada de la inflació és conjuntural i deguda fonamentalment a la recuperació del preu de l'energia. En canvi, explica, si s'observen les dades de la inflació subjacent (que exclou els preus més canviants, com els de l'energia, precisament), la situació és molt més delicada. De fet, la inflació subjacent europea era de l'1,1% al gener, pràcticament el mateix nivell que tenia un any enrere.

Això no convenç països com Alemanya, que fa mesos que pressionen el BCE perquè comenci a apujar els tipus d'interès com, de fet, ja han començat a fer els Estats Units. De moment, però, Draghi ha optat per ignorar aquestes pressions.