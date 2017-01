Draghi veu en risc el creixement econòmic per "la incertesa global"

El Banc Central Europeu ha decidit mantenir els tipus d'interès en el mínim històric del 0% i el tipus que cobra als bancs per guardar-los els diners en el -0,4%. A més, l'organisme ha anunciat que mantindrà el programa de compres tal com estava anunciat (60.000 milions de compres mensuals de deute fins al desembre del 2017).

Les decisions del BCE s'han produït tot i la creixent pressió de països com Alemanya perquè el president del banc, Mario Draghi, comenci a abandonar els estímuls a l'economia davant el creixement de la inflació, que en el cas de l'eurozona està en l'1,1%, el nivell més alt des del 2013.

Davant d'aquestes objeccions els líders del BCE han defensat que és cert que la inflació està creixent amb força, però que això es deu fonamentalment a l'augment dels costos energètics (deguts en bona part al petroli) però que, en canvi, la inflació subjacent (que exclou els productes de valor més variable, com la mateixa energia) segueix sent massa dèbil com per retirar els estímuls.

Aquest dijous, Draghi ha insistit en aquesta línia. "Encara no hi ha senyals convincents d'una tencència a l'alça de la inflació subjacent", ha explicat en roda de premsa. De fet, el president del BCE ha dit que la inflació general seguirà pujant en els propers mesos, justament per l'alça que pronostica que seguiran registrant els preus de l'energia.

Draghi ha assegurat que "la incertesa global" obre interrogants i "riscos" sobre el creixement econòmic. Amb tot, no ha volgut valorar quins efectes pot tenir el Brexit ("dependrà de les negociacions", ha dit) ni la presidència de Donald Trump ("és massa aviat: haurem de veure quines polítiques s'acaben aplicant").

En tot cas, sembla evident que aquestes incerteses mantenen en alerta els bancs centrals de tot el món. La setmana passada el governador del Banc d'Anglaterra, Mark Carney, va arribar a afirmar que la seva institució "monitoritza" el compte de Twitter de Donald Trump, on el president electe dels Estats Units acostuma a fer els anuncis de les seves polítiques i amenaces.

El president del BCE, per cert, ha insistit per enèsima vegada que "la falta de reformes estructurals està debilitant el creixement econòmic". Però no sembla que aquest cop la seva crida tingui sobre els líders europeus un efecte diferent que les vegades anteriors, quan el missatge ha estat àmpliament ignorat.