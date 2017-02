El Banc Sabadell espera guanyar un 12% més el 2017, fins als 800 milions

El Banc Sabadell espera tancar el 2017 amb un benefici net de 800 milions d’euros, un 12,6% superior a l’assolit un any abans, gràcies a la contenció en els costos i en el negoci a Espanya, segons queda recollit en l’actualització del seu pla estratègic remès ahir a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

D’aquesta manera, el banc preveu aconseguir aquest benefici el 2017, un exercici que considera “de transició”, amb una alça del marge d’interessos de l’1% i del 5% en comissions. També preveu que els costos pujaran menys d’un 1% després de tancar 250 oficines i optimitzar els serveis centrals.

Així mateix, l’entitat s’ha marcat com a objectiu reduir els actius dubtosos a menys de 10.000 milions d’euros per al 2020, enfront dels 18.781 milions d’euros del 2016. De cara al 2020, el banc presidit per Josep Oliu analitza tres àrees de creixement: Espanya, un mercat on, amb un cost de risc normalitzat, compta amb un posició competitiva; el Regne Unit, on es treballarà en el desenvolupament de nous negocis, i Amèrica, mercat on veu oportunitats de creixement en banca corporativa i el llançament de banca per a particulars a Mèxic. Sobre la filial britànica TSB, l’entitat se centrarà en l’obtenció de sinergies i en l’augment de la seva eficiència, i preveu que la migració a la nova plataforma tecnològica es completi a la fi d’aquest exercici.

Clàusules terra

El Sabadell va obtenir un benefici net de 710,4 milions d’euros el 2016, un 0,3% més que l’any anterior, després de realitzar dotacions extraordinàries que inclouen el possible impacte de les clàusules terra.