El Banc d'Espanya assegura que va actuar segons les normes i en defensa de l'interès general

El Banc d'Espanya es defensa després que l' Audiència Nacional decidís citar a declarar com a imputats tres alts càrrecs de l'entitat en el cas que investiga les irregularitats de la sortida a borsa de BFA-Bankia. En un comunicat remès aquest dimarts, el Banc d'Espanya assegura que " en tot moment es va ajustar al compliment de la normativa, a la defensa de l'estabilitat financera i a l'interès general".

Així es defensa l'organisme en la mateixa notificació en què accepta la dimissió de Mariano Herrera García-Canturri, director general de Supervisió; Pedro Comín Rodríguez, director general adjunt de supervisió; i Pedro González González, director del departament d'inspecció, que ahir van donar a conèixer la seva renúncia.

La interlocutòria que va tombar la cúpula del Banc d'Espanya

A més, la Comissió Executiva del banc ha aprovat per unanimitat "manifestar la seva plena confiança en els responsables del Banc d'Espanya als quals afecta l'acord de la sala penal de l'Audiència Nacional" i, continua el comunicat, "confia plenament que les actuacions permetran aclarir l'actuació de l'entitat".

L'entitat ha fet aquest comunicat per defensar la seva actuació just després que aquest matí diversos grups parlamentaris com el PSOE i ERC hagin presentat peticions per a la creació d'una comissió d'investigació d'aquest procés, cosa que donaria lloc a una investigació paral·lela a la judicial per part del Congrés de Diputats.