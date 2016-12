Banca March vol duplicar els clients catalans en tres anys

Els creixements de dues xifres són pràcticament una exclusiva de les start-ups que se’n surten. Però el món financer té a Catalunya una excepció: Banca March, entitat fundada el 1926 per la família del mateix nom a les illes Balears, està augmentant el volum dels recursos que gestiona a un ritme de més del 15% cada any des de fa un quadrienni. Això l’ha portat a tenir un volum de negoci de 2.500 milions d’euros, que gestiona amb un total d’onze oficines i 59 empleats.

Però aquesta entitat, que a Catalunya es dedica a la banca privada i d’empreses, es fixa com a objectiu mantenir el ritme i augmentar un 50% els actius que gestiona en els pròxims tres anys. Així ho afirma Ángel Martínez, el director comercial i de banca privada de Banca March a Catalunya, que aspira també a duplicar el nombre de clients de l’entitat al Principat -el nombre actual no és públic-. Per complir aquest repte, March no estudia noves obertures d’oficines ni contractacions en el curt termini.

La territorial que dirigeix Martínez té quatre oficines a Barcelona i també és a Manresa, Sant Cugat, Lleida, Girona i Tarragona. A més, s’hi ha de sumar Saragossa, que orgànicament depèn d’aquesta xarxa. Entre els centres que March té a Catalunya, acaba d’obrir al públic la seva nova oficina de la Diagonal, que té més de 1.100 metres quadrats i és la més gran de l’entitat a Espanya.

Una qüestió de marca

Aquesta inversió vol impulsar el creixement de March, un creixement que està molt per sobre de la mitjana del sector. “La banca privada creix a Espanya a un ritme d’entre el 3% i el 5%”, explica Martínez. Si la banca de la família March supera el 15% de creixement a la Península (no a les Balears i les Canàries, on té una quota destacada i, per tant, no pot créixer amb la mateixa rapidesa) es deu a la seva condició de banca privada especialitzada, una etiqueta que l’ajuda en un sector en què competeix amb les branques privades de bancs generalistes. De fet, aquests bancs minoristes tenen el 85% de la quota de mercat en banca privada, mentre que els bancs especialitzats tenen el 15% restant.

Banca March, dirigida ara per José Luis Acea, té al conjunt d’Espanya una quota del mercat pròxima al 2,5%.