El Banco Popular analitzarà cas per cas abans de retornar les clàusules terra

El fins ara president del Banco Popular, Ángel Ron, ha presentat aquest divendres el seu últim balanç de resultats anuals de l'entitat ostentant aquest càrrec. En aquesta darrera compareixença en públic, Ron ha hagut de comentar el que són els pitjors resultats de Banco Popular, amb unes pèrdues històriques de 3.485 milions d'euros, principalment provocades pel provisionament de crèdits dubtoses, immobles i altres extraordinaris com ara les clàusules terra.

Precisament sobre la devolució d'aquestes quantitats cobrades de més als seus clients, Ron ha estat contundent i ha criticat les últimes sentències judicials, assegurant que s'estava generant inseguretat jurídica ( el mateix que el dia anterior havia dit el president de l' Associació Espanyola de la Banca, José María Roldán). En aquest sentit, Ron ha etzibat que "en un pretès afany d'atendre la defensa de l'interès del consumidor, s'està posant en risc la seguretat jurídica i l'estabilitat del sector financer". Així, aquest banquer assegura que "enlloc diu que la defensa del consumidor ha d'estar per sobre de la seguretat jurídica".

Per això, el Banco Popular està decidit a estudiar cas per cas abans de formalitzar el retorn de l'import cobrat per les clàusules terra. " Complirem amb el decret", ha assegurat al mateix temps que matisava però que es reservaven el període de negociació per fer la proposta. En la mateixa línia ha insistit el conseller delegat de l'entitat, Francisco Gómez, que ha aclarit que " algunes vegades farem la proposta i d'altres no perquè pensarem que aquella clàusula és perfectament aplicable".

Ron ha repetit per enèssima vegada una frase que aquesta setmana han anat pronunciant els seus homòlegs al sector: "el sistema hipotecari espanyol ha permès l'accés a la propietat del 80% dels ciutadans, el més elevat d'Europa", a més d'assegurar que això ha contribuït a l'estabilitat social durant la crisi. També com la resta de directius del sector, ha assegurat que si es materialitzen reformes de la regulació que inclouen la prohibició de les clàusules terra i la dació en pagament, les hipoteques s'encariran.

"No hi ha mercat per tants bancs"

Envoltat d'aguris sobre la consolidació del sector i amb el Popular com un dels protagonistes, Ángel Ron ha assegurat que "no hi ha mercat per tants bancs", però no s'ha mullat a l'hora d'assenyalar entitats. Sí que ha insistit, però, en que Banco Popular ha dut a terme totes les mesures possibles en jun temps rècord i fins i tot dràstiques per garantir que pot ensortir-se'n sense fusionar-se. Tal com ha explicat el directiu, l'entitat es troba en ple procés de sanejament i a partir d'ara es convertirà en un "banc més petit", desinvertirà en actius no estratègics com ara els seus negocis a Portugal o Mèxic i se centrarà en trobar una sortida per a SunRise, el negoci on ha aglutinat tots els seus actius immobiliaris.