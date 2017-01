Fátima Bánez: "No sé per què parlem ara del dèficit de la Seguretat Social"

La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, s'ha felicitat aquest divendres per les últimes dades del mercat de treball donades a conèixer a través de l'última enquesta de població activa. En aquest sentit, la minsitra ha continuant defensant la sostenibilitat del sistema de pensions i ha assegurat que precisament ara que creix l'ocupació i les cotitzacions, "no entén per què es parla de dèficit de la Seguretat Social".

Al mateix temps que confirmava una xifra històrica ( 18.000 milions d'euros de dèficit per al 2016, equivalent a l'1,7% del PIB) Báñez treia importància a la situació i assegurava que en èpoques anteriors la situació havia estat molt més preocupant perquè han estat aquests dos últims anys quan s'ha començat a recuperar la situació del mercat de treball. Així doncs, Báñez ha aportat poques dades actualitzades i ha reiterat que el tancament oficial de les xifres es donarà al març. tot i això sí que ha assegurat que la recaptació de gener del 2017 per cotitzacions ha avançat un 5% respecte el mateix mes de l'any anterior i ha duplicat el ritme de creixement.

"Com a mínim creixen una mica"

Sobre la revalorització de les pensions, la ministra no pensa cedir. La ministra ha defensat amb la mateixa intensitat el factor de sostenibilitat que s'aplica des de fa quatre anys i que limita la pujada de les pensions al 0.25% cada any i no en funció de l'evolució dels preus com demana l'oposició. Així, per a la ministra, la pujada del 0,25% suposa un increment "fiable" i ajustat a la realitat i no a un anunci polític arbitrari. Ha

La ministra sosté que des que s'aplica aquest sistema de revalorització, les pensions han guanyat 1.900 milions d'euros en poder adquisitiiu, mentre que ha recordat que va ser "l'esquerra qui les va congelar" i que, "com a mínim ara creixen una mica". Bánez preveu mantenir aquest mínim del 0,25% mentre hi hagi dèficit però assegura que es recuperarà el superàvit de la Seguretat Social.