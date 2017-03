Báñez presumeix que Espanya assessora la Xina en matèria de pensions

"A l'hora d'escollir el seu model de pensions, un país tan important com la Xina ha triat Espanya com a assessor d'entre tots els països europeus". Amb aquesta declaració la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez ha volgut reiterar el seu orgull respecte del model de pensions i Seguretat Social de l'estat espanyol. En un dinar amb periodistes, la ministra Báñez ha insistit que el pilar fonamental per garantir la sostenibilitat de la Seguretat Social és la creació d'ocupació i ha assegurat que la previsió dels ingressos líquids d'aquest març de la Seguretat Social és un 6% superior al març de l'any passat i que el ritme de creixement de la recaptació d'aquest trimestre és un 2,5% superior al del mateix trimestre del 2008 malgrat comptar amb 1,5 milions menys d'ocupats.

A l'hora de justificar aquesta xifra, però, la ministra no ha acabat d'atribuïr-hi una causa concreta. Segons Báñez, que la Seguretat Social ja recapti més ara que el 2008 malgrat comptar amb menys persones treballant és perquè s'han apujat les bases de cotització, per l'increment salarial i també per la millora de la productivitat i la recuperació de l'afiliació. Així, doncs, la ministra ha avançat que la previsió és sumar 28.919 milions d'euros aquest març, 1.500 milions més que en el mateix trimestre del 2016.

Tot i presumir de la bona evolució en matèria d'afiliació a la Seguretat Social, la ministra ha reconegut que calen reformes i que encara hi ha assignatures pendents i ha recordat les propostes que, fins ara, ha fet el govern i el Pacte de Toledo per reformar el sistema de pensions com ara la pujada de les bases de cotització o la conversió de totes les bonificacions a la cotització en deduccions perquè no es financiïn amb els comptes de la Seguretat Social sinó amb els pressupostos de l'Estat.

Pausa a la modificació dels contractes dels interins

D'altra banda, la minsitra ha secundat les declaracions del secretari d'Estat d'Ocupació, Juan Pablo Riesgo, aquest matí al Congrés dels Diputats quan ha explicat que, de moment, el govern de Rajoy no impulsarà cap més negocació amb sindicats i patronal per acordar un nou marc normatiu per als interins fins que hi hagi una sentència definitiva de la Justícia Europea. Cal recordar que el TJUE va emetre una sentència que considerava que Espanya no podia discriminar els treballadors temporals respecte els indefinits pel que fa a les indemnitzacions per fi de contracte. Però després d'aquesta sentència, altres tribunals han elevat recursos al Suprem per aquesta qüestió i el comitè d'experts consultat pel govern, com ha dit Báñez, també ha conclòs que la sentència és confusa.

Per això, Báñez ha donat a entendre que de moment no s'actuarà però que la intenció del govern és mantenir l'existència dels contractes temporals perquè "al nostre país no hi cap un contracte únic" però plantejar un contracte temporal i d'interinitat amb una indemnització creixent que aniria dels 12 dies per any treballat fins als 20 dies a partir dels tres anys treballats. De fet, aquesta és la proposta pactada entre PP i Ciutadans al pacte d'investidura.

El govern indemnitzarà els estibadors

L'altre front obert que té ara el ministeri d'Ocupació és el conflicte amb el sector de l'estiba. Aquest mateix dimecres es tornen a reunir sindicats i patronals del sector després que dimarts la comissària de transport de la Unió Europea, Violeta Bulc, amenacés d'endurir la sanció econòmica si no es tirava endavant la reforma de l'estiba. En aquest punt, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna ha explicat que el decret és el màxim de flexible possible dins la legalitat i la ministra Báñez ha donat suport al posicionament del govern i ha assegurat que, per exemple, el ministeri d'Ocupació ajudarà la reforma del sector fent-se càrrec, per exemple, de les indemnitzacions per prejubilacions voluntàries.