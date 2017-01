Báñez assegura que els assalariats espanyols han guanyat poder adquisitiu

El mateix dia que s'ha fet oficial una escalada de preus el 2016 que anticipa el creixement de la inflació per als propers exercicis, la ministra d'Ocupació i Seguretat i Social ha presumit de les xifres del mercat de treball i ha assegurat que els assalariats no perden poder adquisitiu des que hi ha recuperació econòmica. En aquest sentit, la ministra s'ha curat en salut i ha afirmat que els treballadors han de guanyar poder adquisitiu "però de manera moderada", en referència a la negociació de la pujada salarial que s'està duent a terme actualment entre patronal i sindicats. Justament aquesta setmana, la patronal espanyola CEOE va posar de manifest el seu parer que els salaris no pugin més que els preus, amb un topall per a l'augment del 2%.

A més, la titular d'Ocupació ha repetit que Espanya tanca el 2016 amb un "rècord històric de reducció d'atur", a més d'assegurar que l'Estat ha batut un altre rècord històric relacionat amb el tipus de noves feines creades. Segons Báñez, no s'havien encadenat mai tants mesos consecutius de creixement de la contractació indefinida. Concretament, la ministra ha explicat que fa 35 mesos seguits que els contractes indefinits no es redueixen, un període que, segons ha aclarit, només es pot comparar amb el que es va donar entre l'abril del 2005 i el juliol del 2007, quan es van encadenar 28 mesos a l'alça.

Tot i això, Báñez ha reconegut que el nivell de contractes indefinits a Espanya es troba en un 75%, queda encara vuit punts lluny de la mitjana europea. Al mateix temps, però, Báñez ha assegurat que el 40% de totes les noves feines de la Unió Europea les crea l'estat espanyol, i ha reiterat, però, que a hores d'ara només s'han recuperat poc més del 50% de les feines destruïdes durant la crisi.

"Rècords" en tots els àmbits

A més, la ministra assegura que les dades són positives en tots els àmbits. Tal com ha explicat, 6 de cada 10 joves que han abandonat l'atur a Europa són d'Espanya, el nombre d 'autònoms que registra l'Estat "ja és superior al desembre del 2011" i "mai hi ha hagut tantes dones treballant a Espanya com ara". En aquest punt, Báñez ha tornat a qualificar de rècord l'afiliació femenina i s'ha felicitat que "avui Espanya compta amb tot el talent femení".

Totes aquestes afirmacions les ha fet un dia després que l'Organització Internacional del Treball (OIT) publiqués un informe que situa Espanya entre els països amb més risc de pobresa entre els seus treballadors i al capdavant en precarietat laboral.