Bankia i el Popular lideren la pitjor caiguda de l’any a la borsa

El procés de venda del Banco Popular s’accelera cada vegada més i comença a aixecar polseguera al sector. Els bancs espanyols tenien fins ahir per postular-se oficialment com a potencials compradors de l’entitat que presideix Emilio Saracho i, segons diverses fonts, Bankia i el Santander han mostrat el seu interès, i alguns mitjans van especular que fins i tot el BBVA també. Acte seguit, ahir la cotització del sector es desplomava amb caigudes d’entre el 2% i el 4%. A més, les dues entitats que veien que el seu valor baixava més eren Bankia i el mateix Popular, les dues que, després que el ministre d’Economia, Luis de Guindos, admetés l’interès de Bankia per l’operació, s’havien posicionat com les preferides per a la fusió.

Ahir les borses d’arreu del món van caure arrossegades per la reacció a la filtració del president nord-americà, Donald Trump, d’informació classificada a Rússia. La borsa espanyola també ho va patir i va viure la pitjor jornada de tot l’any, i els bancs van liderar la caiguda amb força immersos, a més, en aquesta operació de venda del Popular. L’entitat que presideix Emilio Saracho s’ha donat com a màxim fins al 10 de juny per decidir-se definitivament.

Tot i que sigui Bankia -encara en mans de l’Estat- la que s’ha postulat de manera més evident (tot i que qui ho va anunciar va ser el ministre d’Economia, Luis de Guindos), aquesta no és l’opció preferida per al sector. Segons Joan Prat, analista de CVG Gaesco, això explica la caiguda de més del 4% de l’entitat ahir a la borsa. “Per molt sanejada que estigui la situació de Bankia, una entitat que ha necessitat prop de 12.000 milions en ajuts públics i una reestructuració profunda no és la més indicada per absorbir tots els passius i actius immobiliaris que arrossega el Popular”, opina Prat. Una operació com aquesta, apunta, “aixeca molts dubtes i incerteses”, que es van reflectir ahir al parquet madrileny.

Caiguda generalitzada

Si el conjunt de l’Íbex-35 queia un 1,8%, tots els bancs espanyols registraven caigudes superiors. Tot i això, els que menys queien eren el BBVA (-1,9%) i el Santander (-2,9%), els altres dos interessats en el Popular. El Sabadell es va desplomar un 3,5%; CaixaBank un 3,9%, i el Popular i Bankia més d’un 4% cada un. Val a dir que el primer trimestre de l’any els bancs han sigut els valors que més s’han contagiat del bon comportament de la borsa nord-americana, i han acumulat les pujades més importants de l’Íbex durant el primer trimestre. Per tant, en la caiguda d’ahir també s’ha de tenir en compte aquest factor.

Tot i això, és evident que el sector financer espanyol viu pendent del futur del Popular, que a més avui reuneix el seu consell d’administració en una trobada en què previsiblement s’analitzaran les ofertes rebudes. Després, l’entitat ha de posar en marxa una segona fase en què les propostes sí que es converteixin definitivament en vinculants.

Des de l’entitat presidida per Emilio Saracho s’ha fet l’esforç els últims dies d’enviar el missatge que la venda no és definitiva i que encara es podria arribar a preveure l’opció d’una nova ampliació de capital. Tot i això, la majoria de veus del sector apunten a la combinació de negocis com la millor sortida.

L’agència de qualificació Fitch, per la seva banda, assenyalava en un informe que l’ampliació de capital en si mateixa és una alternativa “inevitable” perquè la venda d’actius no estratègics “podria ser insuficient perquè l’entitat recuperi la confiança del sector”. I tot i que Luis de Guindos s’entesta a defensar la solvència del Banco Popular, els dubtes continuen planant sobre clients, inversors i potencials compradors.