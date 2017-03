La consellera delegada de Bankinter lamenta que es vegi als bancs com una colla de "truans i pocavergonyes"

La banca espanyola està "en hores baixes". Així ho ha reconegut María Dolores Dancausa, consellera delegada de Bankinter, durant la seva intervenció a la junta general d'accionistes de l'entitat. Ha admès que aquest comportament "és natural", ja que el negoci dels bancs, que consisteix en prestar diners a canvi d'interessos "no és una pràctica grata per naturalesa".

Tot i això, Dancausa ha afirmat que és una "injustícia" es vegi al sector com " una banda de truans i pocavergonyes" que s'aprofiten "d'una suposada ingenuïtat aliena". Ha afegit que la impopularitat de la banca ha anat "'in crescendo'" i ha arribat a límits " totalment injustificats".

L’enèsim problema dels bancs: la crisi de reputacióLa directora general de Bankinter ha defensat que el sector ha fet " grans esforços" per adaptar-se a la "severes" exigències de la nova regulació. També ha ressaltat tot allò que ha fet la banca per "tirar endavant la Sareb", coneguda com el 'banc dolent'.

Dancausa ha anomenat diversos productes financers que exemplifiquen aquest augment en la desconfiança de la gent. El que ha batejat com a "nou genets de l'apocalipsi" són les clàusules terra, les hipoteques multidivisa i els costos derivats de constituir una hipoteca.

De fet, Bankinter va comercialitzar hipoteques multi divisa, uns productes en què les quotes estan referenciades a diferents monedes. A la pràctica, els clients creien que pagarien menys quan en realitat va passar el contrari. La mateixa Dancausa ho ha reconegut a la mateixa junta general.

Per últim, la directora general de l'entitat ha assenyalat que la banca té diferents reptes, i un d'ells és adaptar-se als canvis tecnològics per millorar la forma de relacionar-se amb els clients.