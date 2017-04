El port de Barcelona pren tràfic a Algesires i València pel conflicte dels estibadors

El conflicte dels estibadors té conseqüències col·laterals. Malgrat que el tràfic de mercaderies als ports espanyols continua augmentant, el conflicte laboral de l'estiba ha modificat els tràfics, i els grans enclavaments portuaris de l'Estat, el port de la badia d'Algesires i el de València, han estat els més afectats, en benefici del de Barcelona, on els tràfics s'han disparat.

Les estadístiques de Puertos del Estado, l'organisme del que depenen els denominats ports d'interès general, ho demostren. El tràfic general als ports espanyols ha augmentat un 4,88%, fins als 82,52 milions de tones.

El port de Barcelona guanya 33 milions el 2016, un 16% menysI els tràfics de mercaderies han pujat un 3,91% en el conjunt de ports de l'Estat, fins als 36,88 milions de tones, en l'acumulat de gener i febrer (les darreres dades disponibles). Però mentre el tràfic de mercaderies al port de Barcelona s'ha disparat quasi un 29%, fins les 5,88 milions de tones, en el cas del port d'Algesires ha caigut quasi el 5%, amb poc més de 10 milions de tones, i en el cas de València la caiguda ha estat del 3,26% i s'ha quedat per sota dels 10 milions de tones.

Això es atribuïble, segons fonts portuàries, al desviament de vaixells des dels ports més conflictius, com són els grans enclavaments d'Algesires i València, a ports menys conflictius, com Barcelona.

Aquest efecte encara es nota més en el tràfic de contenidors, que requereix d'una major feina d'estiba i de logística per a la càrrega i descàrrega dels vaixells.

Tràfic de contenidors

(en nombre de TEU, l'equivalent a un contenidor estàndard de 20 peus)

Segons les estadístiques de Puertos del Estado, en l'acumulat de gener i febrer d'enguany el tràfic de contenidors en els ports espanyols ha augmentat un 1,92%, fins als 2,33 milions de teu. Però els dos primers ports de l'Estat en tràfic de contenidors han experimentat importants descensos.

En el cas del port de la badia d'Algesires, els dos primers mesos de l'any es van manipulat 685.765 teu, quan un any abans havien estat 739.909, és a dir, s'ha registrat un descens del 7,32%. Quelcom similar passa amb el port de València, on el tràfic acumulat de gener i febrer a pujat a 695.440 teu, quan un any enrere van ser 755.746, cosa que significa un descens del 7,98%.

Per contra, al port de Barcelona els dos primers mesos de l'any s'han manipulat 428.032 teu, per 320.544 dels mateixos mesos de l'any anterior. Aquest augment en més de 100.000 teu significa un increment del 33,53%.