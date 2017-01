Barcelona acollirà al maig un saló de negocis sobre el canvi climàtic

Fira de Barcelona ha tancat un acord amb el Banc Mundial per tirar endavant el nou saló Innovate4Climate. La cimera reunirà, al recinte firal de Montjuïc, ponents internacionals, entitats financeres, empreses del sector tecnològic i consultores de tot el món. L'objectiu, segons ha explicat aquest matí el director general de Fira Barcelona, Constantí Serrallonga, és "aclarir cap a on anem" per poder detectar on hi ha les possibilitats de negoci.

El saló, que se celebrarà entre els dies 22 i 26 de maig, pretén ser un impuls per als mecanismes de finançament per combatre el canvi climàtic. Per aconseguir-ho posarà en contacte teòrics, inversors i empresaris, perquè segons apunten des de Fira Barcelona, per combatre el canvi climàtic no n'hi haurà prou amb els recursos públics. De moment no hi ha previsió d'assistents ni tampoc empreses confirmades: Fira de Barcelona tot just comença ara a buscar els participants.

Segons ha explicat Serrallonga, Fira de Barcelona comença el 2017 amb la intenció de celebrar més congressos i superar els 165 milions d'ingressos que va generar l'últim exercici, l a xifra més alta de la seva història fins ara. "Els països que siguin capaços de crear salons com el Mobile World Congress o el Saló de l'Automòbil són els que posicionaran millor les seves empreses, a un nivell més competitiu", ha assegurat el director general de la Fira.

El pes del Mobile World Congress

Fira Barcelona ja treballa per tirar endavant el pròxim Mobile World Congress que es farà al recinte de la Gran Via, entre els dies 27 de febrer i 2 de març. Aquest saló internacional suposa el 40% de la facturació de la institució, fet que desperta algunes inquietuds al director general de Fira Barcelona: "És cert que hem de seguir creixent i, com a empresa, ens convé que el pes del MWC sigui menor", admet Serrallonga.

Actualment el saló està signat fins el 2023 i el període per revisar aquest contracte comença d'aquí dos anys, el 2019. Fins aleshores Barcelona no sap si mantindrà el congrés. Serrallonga ha admès que "el 'Mobile' és un examen anual; per molts contractes que signem és basa en que els clients i els expositors surtin contents". En aquest sentit Fira de Barcelona ja treballa en els aspectes de seguretat i en arribar a acords amb el sector del taxi per garantir el bon funcionament del saló.

Actualment, segons un estudi d'Esade, l'impacte de les activitats que duu a terme Fira Barcelona suposen 2.600 milions d'euros a la ciutat de Barcelona i una recaptació impositiva que arriba als 780 milions d'euros, la meitat dels quals, per IVA.