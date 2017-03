PwC assegura en un informe que "l'espanyol no és llengua oficial a Barcelona"

La consultora PwC acaba de realitzar un informe sobre el sector immobiliari europeu i en el qual es parla sobre Barcelona com una ciutat on el castellà no és la llengua oficial. Aquest no és el tema de l'informe però, quan es parla sobre els atractius de la capital catalana com a ciutat on invertir, es recull l'afirmació d'un únic inversor que assegura que "l'espanyol és la llengua oficial a Madrid, però no a Barcelona". L'informe dóna la frase per bona i no la contrasta de cap forma.

El mateix inversor –anònim– indica que Madrid és "més oberta als estrangers, més amigable en termes d'habitatge, les comunicacions i altres aspectes com les escoles". L'informe es fa ressò del creixement de l'independentisme i manté que Barcelona es podria veure desplaçada per Lisboa com a segona destinació de les inversions immobiliàries a la Península Ibèrica per darrera de Madrid, es podria veure desplaçada per Lisboa. L'informe està realitzat per PwC en col·laboració amb l' Urban Land Institute.

No obstant això, el soci responsable d'immobiliari de PwC, Rafael Bou, ha destacat a la sortida de l'acte on s'ha publicat l'estudi que la possible independència de Catalunya és quelcom "latent" però no està afectant en les inversions que es duen a terme a Barcelona.

La ciutat de Barcelona ha perdut un lloc en el rànquing que elabora PwC de les ciutats més atractives d'Europa per captar inversió immobiliària. Barcelona ocupa el lloc número 16, quan un any enrere ocupava el lloc número 15.

També Madrid sembla que perd atractiu entre les ciutats europees per rebre inversió del sector immobiliari, ja que en aquesta edició ocupa el lloc número 9, quan l'any passat estava en setena posició.

El rànquing es publica dins de l'informe anual de PwC i l'Urban Land Institute. El podi del rànquing l'ocupen tres ciutats alemanyes, per aquest ordre: Berlín, Hamburg i Frankfurt, que repeteixen els mateixos llocs de l'any passat, mentre que el quart lloc l'ocupa Dublín, que desplaça Munic al cinquè lloc.

No obstant això, l'informe de PwC destaca que Barcelona és una de les millors ciutats europees per a viure i està entre les primeres 30 ciutats turístiques del món. El rànquing destaca que Barcelona serà la setena ciutat on més pujaran les rendes.

Els diversos experts immobiliaris que han participat en la presentació de l'informe han coincidit en el fet que el 2017 té bones perspectives per al sector a Barcelona i Madrid. Rafael Bou, considera que l'any 2017 serà un bon any i similar al 2016 en volum d'inversió ja que el mercat espanyol "segueix sent atractiu i un clar "focus d'inversió".