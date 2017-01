Barcelona tindrà vol directe a Hong Kong a l'estiu

El Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona (CDRA) no només ha estrenat el 2017 amb rècord de passatgers a l’aeroport del Prat, sinó que ja suma la primera nova ruta de l’any per als vols de llarg radi de Barcelona. L’aerolínia Cathay Pacific unirà la capital catalana amb Hong Kong a través d’un vol directe durant la temporada d’estiu (en concret, del 2 de juliol al 27 d’octubre). Tot i així, el projecte encara està subjecte a l’aprovació de l’Estat. La companyia operarà aquesta ruta, amb quatre freqüències setmanals, els dilluns, dimecres, divendres i diumenges.

Aquesta nova connexió complementarà el servei que ja fa a Madrid des del juny, de manera que Cathay Pacific oferirà més vols directes a l’Àsia des d’Espanya que qualsevol altra aerolínia, amb vuit vols a la setmana, segons va destacar la companyia aèria a través d’un comunicat. De fet, aquest vol serà l’única ruta sense escales que uneixi Barcelona amb Hong Kong, un dels principals centres financers del món.

Segons el CDRA aquest enllaç “permetrà tenir connexió amb un gran hub asiàtic que connecta fàcilment” amb capitals del continent on encara no es pot arribar des de l’aeroport del Prat. Actualment, sense els vols que s’han anunciat per a l’estiu vinent, Barcelona té sis vols de llarg radi a l’Àsia, entre els quals destaquen els de Doha i Dubai, al Pròxim Orient, que actuen com a enllaç cap a vols d’altres països de l’Àsia i Oceania.

Segons el CDRA, la demanda hi és. El comitè va assegurar que més de 60.000 passatgers volen de manera indirecta entre Hong Kong i Barcelona a través d’altres aeroports del món. A més, aquest trànsit ha augmentat un 15% en els últims cinc anys. “Aquest passatge se suma als més d’1,2 milions de passatgers que cada any volen indirectament a grans mercats com el Japó, la Xina, Tailàndia o Indonèsia”, va afirmar l’organisme.

D’altra banda, l’aerolínia hongkonguesa també vol tenir un paper rellevant en l’altre sector clau del transport aeri a part del turisme: el comerç. Amb l’auge del comerç electrònic i la urgència de fer enviaments cada vegada més ràpids, aquest segment també creix a un ritme fort. El CDRA assegura que Barcelona mou més de 50.000 tones anuals entre la ciutat i l’Àsia per via aèria. En aquest sentit, un 27% de les exportacions d’Espanya cap al continent asiàtic surten de la capital catalana.

Els plans de Cathay

El director general de Cathay Pacific a Espanya, Jansen Stafford, va afirmar que el 2016 va ser un bon any per a l’empresa, amb l’obertura d’oficines a Espanya, la incorporació del nou equip i el llançament del vol directe entre Madrid i Hong Kong. “Per al 2017, esperem consolidar a Espanya la posició de Cathay Pacific com una aerolínia prèmium i augmentar el nostre volum de negoci amb el nou vol directe”, ha sostingut Stafford.

Aquesta oferta se suma als nous vols directes que ja van anunciar Air China a Xangai i Korean Air a Seül. A més, IAG va fer a principis de desembre una promesa que encara ha de complir. El hòlding d’aerolínies vol portar a Barcelona una de les rutes més reivindicades per les administracions catalanes: Tòquio. Fins ara aquesta connexió es feia a través de Barajas o altres hubs del continent asiàtic. No obstant això, la cotitzada assegura que els catalans ja hi podran volar aquest estiu i posarà els bitllets a la venda al febrer.