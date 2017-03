Barcelona lidera l'augment del preu de l'habitatge a l'Estat amb un 12%

Els pisos a la ciutat de Barcelona s'han encarit un 12% el primer trimestre del 2017 respecte al mateix període de l'any passat, liderant la capital catalana l'augment de preus de tot l'Estat, segons un informe publicat aquest divendres per la companyia de taxacions immobiliàries Tinsa.

Segons aquest informe, els preus de l'habitatge s'han encarit de mitjana a Espanya un 1,8%, i encara hi ha comunitats que presenten importants descensos, com Navarra, on han caigut un 5,6%, Múrcia on s'han abaratit un 5%, La Rioja on han baixat un 4%, les Balears on han caigut un 3,6%, Castella-la Manxa amb un descens del 2,8%, Castella i Lleó amb un 2,5% o Astúries amb un 0,3%.

Però Catalunya se situa just a la banda contraria, i l'habitatge s'ha encarit un 7,5%, per sobre la pujada de Madrid, que ha estat del 6,6% o Galícia, on han pujat un 2,8%. Segons l'estudi de Tinsa, el preu del metre quadrat de mitjana a l'Estat és de 1.237 euros el metre quadrat, i encara està quasi un 40% per sota dels màxims històrics d'abans de l'esclat de la bombolla immobiliària. A Catalunya, segons Tinsa, el preu se situa un 43,1% per sota dels màxims històrics.

Malgrat que Catalunya lidera l'increment dels preus, el comportament per demarcacions és molt diferent. Barcelona és la segona província on més pugen de tot l'Estat, un 7,7%, només superada per Àlaba (9,5%), i Girona, amb un augment del 5,6%, se situa entre les províncies on més augmenten els preus. Però la situació és molt diferent a Tarragona, on els preus encara cauen, un 0,3%, i sobretot a Lleida, on es registra un descens del 5%.

Barcelona, més cara que Madrid

Si s'analitzen les ciutats, Barcelona és la capital de província amb un augment més important, del 12,1%, seguida de Alacant, amb un 11,7%; Vitòria amb un 9,3%; Las Palmas de Gran Canària, amb un 7,8%; i Madrid amb un 7,7%. Malgrat liderar l'encariment, els preus a Barcelona encara són un 35,6% inferiors als màxims històrics.

De fet, Barcelona és la segona ciutat més cara, amb un preu de 2.859 euros el metre quadrat, només superada per San Sebastián, amb 2.982 euros el metre quadrat, i molt per sobre de Madrid, on el preu se situa en 2.308 euros el metre quadrat.

Segons aquest informe de Tinsa, a la ciutat de Barcelona el preu més alt es registra al districte de Sarrià-Sant Gervasi, 3.778 euros el metre quadrat. Malgrat ser el districte més car, és en el que els preus van pujar menys, només un 3,2%. On més van augmentar és a Ciutat Vella, un 21,1%, fins als 3.152 euros el metre quadrat. De fet, només hi ha un districte amb el preu per sota del 2.000 euros el metre quadrat, que és Nou Barris, on se situa en 1.969 euros el metre quadrat.