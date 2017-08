Barcelona reduirà el superàvit un 77%

L’Ajuntament de Barcelona tindrà menys superàvit i incomplirà els objectius d’estabilitat marcats pel ministeri d’Hisenda i Funció Pública. Així ho va apuntar l’Autoritat de Responsabilitat Fiscal (Airef), que ahir va fer públic l’informe de compliment esperat dels objectius d’estabilitat pressupostària de les administracions locals.

Segons aquest organisme, Barcelona serà un dels ajuntaments d’Espanya que veurà més afectats els seus comptes aquest 2017. El superàvit que va registrar el 2016 va ser de 113 milions d’euros, mentre que aquest any està previst que el superàvit baixi fins als 23 milions d’euros, que equival a una disminució del 77%. Aquesta reducció s’ha accentuat aquest últim any, ja que el superàvit del consistori del 2015 al 2016 va decréixer un 33%. Si les dades a finals d’any concorden amb les previsions de l’Airef, Barcelona passarà a ser el vuitè ajuntament amb més superàvit; l’any passat ocupava la tercera posició, només superat pels ajuntaments de Madrid i València, que van generar un superàvit de 1.115 i 126 milions d’euros, respectivament.

Davant aquesta situació, l’Airef recomana al consistori barceloní que adopti una sèrie de mesures, entre les quals la possibilitat que s’hagi de retenir crèdits per garantir el compliment dels objectius d’estabilitat establerts. Aquesta acció s’inclou dins l’article 25 de la llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. L’altre ajuntament català inclòs dins l’estudi és el de l’Hospitalet de Llobregat. Segons l’Airef, la segona ciutat més poblada de Catalunya haurà reduït el seu superàvit un 23% a finals d’any. Ara bé, el superàvit del municipi va créixer un 323% entre el 2015 i el 2016. Aquest fort augment li permetrà complir amb els objectius d’estabilitat i, per tant, no haurà d’aplicar les mesures que potser haurà d’estudiar la capital catalana.

El superàvit dels 16 grans ajuntaments d’Espanya -els que tenen més de 250.000 habitans- serà, de mitjana, un 40% inferior aquest 2017 respecte a l’any anterior.

Segons l’Airef, l’impacte que tindrà el 2017 a les arques municipals d’aquests ajuntaments serà més gran que el 2016, com en el cas de Barcelona. L’any passat, el superàvit dels grans ajuntaments espanyols va disminuir un 1% respecte a l’any anterior, mentre que l’Airef va apuntar que la disminució d’aquest any serà del 40%.

La situació a les ciutats més poblades contrasta amb la resta de municipis, on el superàvit va augmentar un 60% l’any 2016 respecte a l’any anterior. Així, l’Airef considera que el superàvit de tots els consistoris, de mitjana, seguirà creixent aquest any. “El 2017, aquesta tendència (a la baixa en els grans ajuntaments) es consolida, si bé totes les dades disponibles mostren una probable tendència a l’alça (tenint en compte tots els ajuntaments) del superàvit que s’obtindrà a finals d’any”, va apuntar l’organisme en un comunicat.

Bilbao, en números vermells

Entre els municipis més castigats hi ha Bilbao, on està previst que el superàvit disminueixi un 360%. Es tracta de la variació interanual més accentuada dels 16 grans ajuntament espanyols. La caiguda es preveu tan forta que, a finals d’aquest any, l’ajuntament basc passarà a tenir números vermells: de tenir un superàvit d’11 milions el 2016 a un dèficit de 29 milions el 2017.

Malgrat un empitjorament general de la capacitat de finançament aquest últim exercici, està previst que tres dels 16 grans ajuntaments espanyols millorin els seus números el 2017. Es tracta dels consistoris de Màlaga -de 69 a 93 milions d’euros-, Múrcia -d’un dèficit de 147 milions d’euros a un superàvit de 5 milions- i Sevilla -de 59 a 86 milions d’euros.