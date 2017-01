Barcelona, vintena ciutat del món en creació de talent

Barcelona és la vintena ciutat del món on és més fàcil crear, mantenir i atraure el talent, segons l'Índex Global de Talent i Competitivitat (GTCI) que elaboren l'escola de negocis INSEAD, Adecco i l'Institut de Lideratge de Capital Humà.

El rànquing mesura com els països, i també les ciutats, creen, atrauen i retenen el talent. El GTCI inclou 46 ciutats de tot el món. El top 5 l'integren Copenhaguen, Zuric, Helsinki, San Francisco i Göteborg. A continuació, hi ha la capital espanyola, Madrid, seguida de París, Los Angeles, Eindhoven i Dublín. A més de Madrid i Barcelona, al rànquing també hi apareix Bilbao (18a) i Saragossa (30a).

L'informe destaca que les deu primeres ciutats de l'índex tenen una alta qualitat de vida, una alta connectivitat i elevats nivells d'oportunitats per a les carreres professionals.

Es dóna la circumstància que només quatre ciutats amb més de dos milions d'habitants (San Francisco, Madrid, París, i Los Angeles) es troben el 'top-10', mentre que la majoria són ciutats mitjanes, amb 400.000 o menys habitants de mitjana.

"La tendència de què els individus més educats s'instal·len en grans ciutats és una cosa del passat", explica l'informe, que recalca la "major qualitat de vida" que tenen.

Pel que fa als països, la llista la lidera Suïssa, seguida de Singapur, el Regne Unit, Estats Units, Suècia, Austràlia, Luxemburg, Dinamarca, Finlàndia i Noruega. Dels 118 països inclosos, Espanya es troba en el lloc 35 del rànquing.

El document destaca que els deu primers països comparteixen sistemes educatius adaptats a la realitat del mercat de treball, polítiques laborals flexibles, mobilitat i esperit empresarial i bona relació entre els empresaris i el govern.