Bassa: “Estem pràcticament com abans de la crisi”

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Dolors Bassa, va celebrar ahir la baixada de l’atur fins a les 453.645 persones a Catalunya. És la xifra de tancament d’any més baixa des del 2008 -quan hi havia 423.232 aturats registrats-. “Estem pràcticament com estàvem abans de la crisi”, va presumir la consellera, malgrat que el nombre d’aturats del tancament de l’any és un 70% més que els 265.789 que hi havia a finals del 2007. La consellera va matisar després les seves paraules dient que “es veu la llum al final del túnel”.

El descens de l’atur en més de 62.000 persones el 2016 és el més pronunciat de la sèrie històrica. Segons la consellera, aquestes dades permeten afrontar el 2017 “amb una mirada més optimista”. Malgrat que va fer un balanç positiu del 2016, Dolors Bassa va incidir en la necessitat de revertir la precarietat del mercat de treball per anar cap a una ocupació més estable i de qualitat. “La recuperació no ens agrada”, va admetre la consellera per referir-se a l’excessiva temporalitat, que va qualificar de “part negativa” de les dades, i en aquest sentit va indicar que l’objectiu per al 2017 és “convertir la precarietat en estabilitat” per aconseguir “convertir els treballadors pobres en treballadors estables que puguin tenir un projecte vital”.

Dolors Bassa va destacar també l’increment de l’afiliació a la Seguretat Social del 3,9%, així com l’augment de la contractació, del 9,3%, fins a arribar als 2.980.558 contractes. En aquest aspecte Bassa va destacar que, malgrat que els contractes temporals continuen sent la gran majoria, els contractes indefinits van augmentar amb més força.

La consellera es va felicitar que l’atur hagi caigut en tots els sectors, especialment en la construcció (-20%), i també que la millora de les dades arribi als desocupats de menys de 25 anys i als aturats de llarga durada, cosa que, segons ella, indica que “les polítiques actives tenen els seus resultats”.

214.000 aturats sense prestació

Tot i això, a Catalunya hi ha 214.000 aturats que no reben cap prestació (amb dades del mes de novembre), i en aquest sentit va indicar que el Govern treballa en la possibilitat de la renda garantida perquè hi hagi “un terra social”.