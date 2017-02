‘Bitcoin’: un escut digital per als mexicans en temps de Trump

“Ens tornaran el cost del mur. Això passarà, sigui a través d’impostos o de pagaments”. La promesa del president Donald Trump d’obligar els mexicans a pagar la construcció d’una barrera física entre els Estats Units i Mèxic continua viva amb la seva arribada a la Casa Blanca. És més, ara el republicà apunta a blancs més concrets per complir les demandes dels votants, entre els quals els enviaments de diners dels mexicans que viuen als Estats Units.

Segons el Banc Mundial, els treballadors mexicans que resideixen al país envien uns 25.000 milions de dòlars anuals a les seves famílies en forma de remeses, xifra que equival aproximadament a un 2% del PIB mexicà. De fet, el 2014 Mèxic va ser el quart país del món en volum de recepció de remeses. Trump encara no ha concretat les amenaces, però el republicà Mike Rogers ja ha presentat una proposta al Congrés per aplicar una taxa del 2% sobre les remeses a través de les empreses d’enviament de diners tradicionals, com Western Union o Moneygram.

L’atac a una font d’ingressos tan important per als mexicans ha despertat l’interès d’un sector disruptiu que promet enviaments de diners lliures de les mesures fiscals de Trump. El bitcoin, la moneda virtual que no depèn de cap govern o banc central, vol ser el valor refugi per als ciutadans que volen esquivar les taxes del republicà. De moment, les principals empreses mexicanes del sector s’han apuntat a promoure aquest discurs a través dels mitjans de comunicació del país. “Quan es van celebrar les eleccions teníem dues pantalles, en una hi vèiem els resultats i a l’altra les transaccions en bitcoins, que augmentaven quan guanyava algun estat”, explicava el conseller delegat de la companyia de criptomonedes Bitso, Pablo González, en una entrevista al diari mexicà Excélsior.

Tot i així, hi ha analistes que també dubten de fins a quin punt aquesta alternativa es podria escapar de l’acció fiscal del govern republicà. “El bitcoin, com a mitjà de pagament, està regulat i, per tant, si des del govern s’imposen certes taxes, s’han de respectar sigui quina sigui la moneda amb què es fan les transaccions”, explica l’expert en moneda digital Àlex Puig. Per exemple, a Espanya quan es fa servir la criptomoneda també s’ha de pagar l’IVA.

A més, cal tenir en compte que aquest sistema encara no té gaire implantació a Mèxic, fet que limita l’impacte que pugui tenir a curt termini. En aquest sentit, també hi ha algunes barreres d’entrada, com ara la connexió a internet o l’accés a caixers automàtics que permetin fer les transaccions. És per això que l’analista de Goldman Sachs Alberto Ramos explicava a la CNN que els canals informals, com ara el desplaçament en persona a Mèxic o els enviaments per correu, serien més comuns en un context així.

La victòria de Trump arriba després d’un any dolç per a la criptomoneda, que a finals d’any va tornar a arribar a rècords des del 2013. Actualment, el seu valor supera els 1.000 dòlars però, segons Puig, hi ha economistes que diuen que arribarà als 10.000. De moment, l’expert confirma que això “és una fita psicològica, el primer quilòmetre”. Els experts són prudents a l’hora de fer valoracions, però aquest nou boom del bitcoin també es pot relacionar amb les amenaces proteccionistes del president republicà.

Enmig d’un segon boom

“El bitcoin va néixer com a diner no lligat al poder; és una moneda que no hi entén, de política, només de matemàtiques. Un govern que generi desconfiança fa que les inversions es moguin i s’enfoquin de manera diferent i s’allunyin del circuit més tradicional i controlat pel poder de Washington”, explica Puig. L’expert català recorda que alguns bancs centrals ja estan prenent posicions sobre aquesta moneda i que països com el Japó estan a punt d’adoptar-la com a moneda legal. “Cada vegada s’estan oferint més capes de serveis, i com més serveis, més transaccions, fet que provoca que el valor del bitcoin pugi”, explica Puig.