Brussel·les renya Espanya per la poca recaptació dels seus impostos verds

Augmentar els impostos verds, reduir les subvencions en activitats que perjudiquen el medi ambient i millorar la gestió d'aigua i residus són alguns dels grans reptes que té Espanya en matèria mediambiental. Són algunes de les conclusions que s'extreuen de l'informe que ha elaborat la Comissió Europea, un informe on es destaquen els punts forts i dèbils de cada país membre de la Unió Europea.

El punt on el marge de millora és més alt segons la Comissió són els impostos verds, un tipus d'impost que paguen, per exemple, els vehicles més contaminants. En paraules de l'informe, els impostos municipals de circulació "no sempre reflecteixen el rendiment mediambiental real dels vehicles". La Comissió també destaca que els nivells de recaptació gràcies a aquest impost a Espanya estan "entre els més baixos d'Europa".

Els altres pals de paller segons l'estudi europeu són les subvencions a empreses que perjudiquen el medi ambient i el tractament de residus. "Espanya encara subvenciona l'ús de combustibles fòssils, el carbó local, els automòbils de les empreses i el gasoil respecte a la gasolina", diu l'estudi. Des de Brussel·les apunten que canviar aquesta tònica podria oferir "diferents avantatges econòmics, socials i mediambientals, permetre una major competitivitat i contribuir a la consolidació pressupostària".

Oportunitats i aspectes positius

Tot i estar lluny de les demandes de la Unió Europea, l'informe destaca el gran potencial que té Espanya gràcies al seu "capital natural de gran valor". Aprofitar els recursos naturals com serien les fortes ventades a zones com el sud d'Andalusia, Saragossa o el nord de Catalunya és un factor clau per assolir la màxima eficiència en l'ús dels recursos propis.

L'informe també destaca la bona línia que segueixen els projectes cofinançats pel programa europeu LIFE, la tendència a la baixa de contaminants que estan presents a l'atmosfera i demana una major grau de cooperació entre regions pel que fa el tema de recollida selectiva.