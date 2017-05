Brussel·les multa Facebook amb 110 milions d'euros per donar "informació enganyosa" en la compra de WhatsApp

La Comissió Europea ha anunciat aquest dijous una multa de 110 milions d'euros a Facebook per proporcionar informació "incorrecta o enganyosa" durant la investigació de l'executiu europeu de la compra de WhatsApp per part de la xarxa social. "La decisió d'avui envia un senyal clar a les empreses que han de complir amb tots els aspectes de les normes d'adquisició de la UE, inclosa l'obligació de proporcionar informació correcta", ha explicat la comissària de Competència, Margrethe Vestager. En aquest sentit, ha assegurat que la sanció és "proporcionada i dissuasiva".

Segons la CE, durant l’anàlisi de l’adquisició de WhatsApp per part de Facebook, Brussel·les temia que es connectessin o combinessin les bases de dades de les dues aplicacions. Llavors, la famosa xarxa social va negar aquesta opció, però finalment l’empresa va anunciar l'agost de l'any passat la possibilitat de vincular els números de telèfon dels usuaris de WhatsApp amb els seus perfils a Facebook.

Amb tot, Brussel·les ha aclarit que aquesta sanció no afecta l'operació de compra, que va ser aprovada tenint en compte "una sèrie d'elements diferents" de la vinculació dels perfils de totes dues aplicacions. També ha avisat que la multa no està relacionada ni amb processos en curs en matèria de competència als estats membres ni amb els problemes de protecció de dades i privadesa dels consumidors que poguessin derivar-se de l'actualització de WhatsApp l'agost de l'any passat.

L'executiu comunitari ja va anunciar a finals de l'any passat que estudiaria aquest cas. Tot i així, aleshores es parlava d'una multa molt més gran, de fins a l’1% de la seva facturació anual, és a dir, uns 1.700 milions d'euros. Facebook va comprar WhastApp el 2014 per 19.000 milions de dòlars.

"De bona fe"

Un portaveu de Facebook ha afirmat a Efe a través d'un comunicat que la companyia va actuar de "bona fe". L'empresa assegura que els seus "errors" van ser "benintencionats" i que va intentar "proporcionar informació precisa en cada moment" a la Comissió Europea. A més, recorda que l'executiu comunitari ja ha confirmat que aquests errors no van afectar el resultat de l'avaluació de l'adquisició i, per tant, no anul·len la compra. "L'anunci d'avui posa fi a aquest tema", ha conclòs el portaveu de la xarxa social.