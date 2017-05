Brussel·les arriba a un acord amb Amazon sobre el mercat dels llibres electrònics

Amazon pot respirar tranquil·la, de moment. La Comissió Europea ha anunciat que no seguirà endavant amb la investigació formal que tenia contra la multinacional en el sector dels llibres electrònics, ja que considera que ha ofert prou garanties per evitar que hi hagi una restricció de la lliure competència.

L’executiu comunitari va obrir una investigació formal el 2015 perquè acusava Amazon d’imposar clàusules als editors de llibres electrònics que posaven en perill la lliure competència. Segons les investigacions, la companyia imposava als editors de llibres electrònics unes clàusules en què aquests havien d’informar si oferien als rivals de la multinacional condicions més favorables o diferents, per poder-les exigir. Brussel·les considerava que aquesta clàusula obstaculitzava la lliure competència, perquè rebaixaven la oferta de distribuïdors de llibres electrònics.

Després de gairebé dos anys d’investigacions i negociacions amb Amazon, Brussel·les conclou que la companyia ha fet els canvis necessaris perquè no hi hagi més sospites, una solució, assegura l’executiu, que és prou “àmplia, efectiva i a temps”. La Comissió creu que amb els nous canvis oferts, es garantirà la innovació i protegirà la competència.

“Obrirà el camí a editors i competidors a desenvolupar serveis innovadors per a e-books i incrementar així la competència i l’elecció pel benefici dels consumidors europeus”, ha assegurat la comissària de Competència Margrethe Vestager. “Volem assegurar una competència justa en el mercat europeu de llibres electrònics, valorat en més de 1.000 milions d’euros”, ha afegit.

A canvi d’acabar amb el neguit de Brussel·les, Amazon s’ha compromès a no aplicar cap clàusula en el futur que obligui els editors a oferir-li condicions similars a les que ofereixen als seus competidors, com promocions o preus. El compromís d’Amazon s’aplicarà per un període de cinc anys en el contractes d’e-books. Tot i així, Brussel·les avisa: si finalment no s’apliquen els canvis, la Comissió Europea pot imposar una multa de fins al 10% dels ingressos anuals de la companyia.