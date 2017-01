Brussel·les veu “preocupant” la investigació a Fiat per les emissions

La reacció al presumpte trucatge massiu de motors a Fiat Chrysler no s’ha fet esperar. La Comissió Europea va assegurar ahir que les informacions provinents de l’altra banda de l’Atlàntic són “preocupants”. Tot i així, no és la primera vegada que hi ha constància d’irregularitats amb els vehicles del fabricant.

“Les al·legacions són preocupants i ara treballarem amb els europarlamentaris i les autoritats dels estats membres i, per descomptat, Fiat, per establir els fets i les possibles implicacions pels vehicles venuts a la UE”, va declarar una portaveu de l’executiu comunitari. Tot i així, la mateixa institució aclareix que “per ara” no hi ha una acusació formal de frau, sinó que les autoritats nord-americanes han assenyalat que Fiat no ha aportat la informació necessària que demostri si els seus motors estaven o no trucats.

No és la primera vegada que la Comissió Europea té constància d’irregularitats en les emissions contaminants dels automòbils Fiat. Alemanya va alertar Brussel·les al setembre que un vehicle del fabricant italià tenia un software il·legal, cosa que Fiat nega. Des de llavors, la institució està intentant mediar entre Berlín i Roma, ja que no arriben a un acord. La institució europea ha lamentat que les autoritats italianes encara no hagin aportat “explicacions convincents”. Durant aquests mesos, no hi ha hagut ni tan sols una data per seure i negociar, segons ha pogut saber l’ARA. Si finalment Brussel·les troba indicis d’un software il·legal podria prendre mesures contra el país i contra el fabricant, han dit fons comunitàries.

Amb la polèmica de Fiat encara recent, França va anunciar ahir que investigarà Renault per determinar si hi ha hagut frau en els seus dispositius d’emissions contaminants.