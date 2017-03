Brussel·les també pressiona per desbloquejar la reforma de l’estiba

La Comissió Europea ha donat un cop de mà al govern de Mariano Rajoy. Brussel·les va repetir ahir el missatge que l’executiu s’esforça a enviar en l’últim intent per tirar endavant l’actual decret per liberalitzar el sector de l’estiba: la reforma s’ha d’aprovar tant sí com no, o la multa es farà més gran. Fer-ho és “essencial”, deia ahir la portaveu de Transports de la Comissió, Anna-Kaisa Itkonen. Ella mateixa recordava que no hi ha una data límit estricta però avisava que el procés d’infracció “està en marxa”. Rajoy, per la seva banda, convertia el conflicte en descrèdit per a l’Estat als ulls de Brussel·les: “Estem trencant les regles del joc, europees i del sentit comú, i això afecta el crèdit, el prestigi i la imatge del nostre país”.

Després del bloqueig històric de l’oposició, dijous, a la convalidació del decret, l’executiu espanyol es veu obligat a reprendre les converses i, com explicava ahir el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, en una entrevista a Onda Cero, serà ell mateix qui torni a asseure’s dimarts a la taula amb patronal i sindicats per intentar forçar l’acord que li permeti passar amb èxit el tràmit parlamentari. El govern confia que les parts en tinguin prou assolint un acord sense haver de tocar el document i poder tirar endavant un decret gairebé calcat a l’anterior. “És impossible que sigui gaire diferent. Després de dos anys de negociacions sabem el que Europa ens permet i el que no”, va concloure el ministre. A més, tornava a retreure als grups polítics la falta de responsabilitat en permetre que aquesta sigui “la primera vegada que Espanya incompleix un tractat de la UE i implica una sanció que haurem de pagar entre tots”.

El matís de Brussel·les

El mateix recordava la portaveu de Transport europea, que va posar una mica més de pressió a la negociació de la setmana que ve (el govern té un màxim de 30 dies per convalidar un decret llei al Congrés i si no passa n’haurà d’impulsar un altre). Al mateix temps, Itkonen matisava que no hi ha una data límit específica, perquè el Tribunal de Justícia de la UE encara s’hi ha de pronunciar. Però el missatge va ser clar: “És essencial que Espanya reformi el sistema de treball portuari, que no està en línia amb la legislació europea”.

Com el govern, la portaveu de la Comissió Europea va fer referència a la multa. Espanya té sobre la taula una sanció que ja puja a prop de 22 milions d’euros: el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va fixar el 2014 una multa de 27.000 euros per cada dia transcorregut des de la sentència i que sembla difícil que Espanya pugui esquivar encara que acabi tirant endavant el decret. Però, a més, el TJUE està a punt de pronunciar-se per segona vegada i d’aquí venen les presses. Si la reforma no s’introdueix, el tribunal dictarà una segona decisió per incompliment i als 22 milions caldrà sumar-hi 134.701 euros diaris que no pararan de sumar fins que es faci efectiva la liberalització.

Aquí encara hi ha un altre matís, ja que aquesta sanció és la que proposa la Comissió, però qui finalment decideix serà el TJUE, una decisió a la qual l’Estat busca anticipar-se en temps de descompte dos anys després de rebre el requeriment europeu.