Brussel·les pressiona perquè l'Estat aprovi la reforma de l'estiba

La Comissió Europea s'ha alineat amb el govern de Mariano Rajoy. " És essencial" que Espanya aprovi la reforma del sector de l'estiba, ha afirmat aquest divendres la portaveu de Transports de la comissió, Anna-Kaisa Itkonen. Després del bloqueig del Congrés al decret llei que l'executiu de Mariano Rajoy pretenia convalidar ahir per liberalitzar aquest sector portuari a temps per estalviar-se una nova sanció econòmica, Brussel·les ha recordat a l'Estat que la reforma s'ha de dur a terme sí o sí. En contra del que afirma el govern espanyol, però, Itknonen puntualitza que no hi ha una data límit específica però ha recordat que el procés d'infracció "està en marxa".

"Malgrat el rebuig al decret proposat pel govern espanyol, és essencial que Espanya reformi el sistema de treball portuari, que no està en línia amb la legislacio europea", ha afirmat la portaveu de la comissió que també ha recordat que "és qüestió de competitivitat per als ports espanyols".

L'executiu comunitari fins i tot s'ha posat a disposició del govern per "assistir-lo" quan calgui i ha "convidat Espanya a complir amb la sentència de desembre del 2014 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i amb les seves obligacions com a membre de la UE".

La portaveu de la CE ha fet referència a les dues multes que Brussel·les ha d'aplicar a Espanya i sobre les que la justícia europea s'ha de tornar a pronunciar. Tot i això, recorda que aquesta decisió pot trigar encara uns mesos. Val a dir que, les quantitats de les sancions són propostes de la comissió però no són definitives perquè ha de ser el tribunal qui decideixi finalment l'import.