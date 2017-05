Brussel·les ressuscita els eurobons

Europa està superant la crisi econòmica que ha viscut en els últims anys -la més greu en la història de l’euro- i ara és l’hora de fer balanç i treure’n lliçons per garantir el futur de la moneda única. Brussel·les està convençuda que l’única manera d’evitar una nova crisi tan profunda és completant la unió econòmica i monetària amb una veritable governança de la zona euro. La Comissió Europea presentarà avui les seves idees per fer-ho possible, tot i que després correspondrà als socis de l’euro decidir si les tira endavant.

Segons fonts comunitàries coneixedores del document, entre les propostes que posarà damunt la taula Brussel·les hi ha una de les seves grans reivindicacions, els eurobons, així com la creació d’un mecanisme europeu d’estabilització, un fons comunitari que a la pràctica seria el primer pressupost comunitari per a la zona euro. La Comissió Europea reconeix que és una de les propostes que només es posarien en marxa si els països de l’euro opten per una reforma ambiciosa de la unió econòmica i monetària.

Brussel·les plantejarà les reformes en dues fases, la primeria seria per impulsar mesures a curt termini, des d’ara fins al 2019. En aquesta fase s’hi inclourien dues propostes de les quals s’ha parlat molt però que no s’han acabat de concretar, sobretot per l’oposició d’Alemanya a compartir els riscos entre els socis de l’euro. Es tracta d’un sistema comú de garanties de dipòsits i el fons comú de resolució bancària.

Segons expliquen les mateixes fonts, en la segona fase, entre el 2020 i el 2025, es plantejaran propostes com els eurobons i l’esmentat pressupost europeu, que serà batejat amb un eufemístic “funció d’estabilització central” per no aixecar les crítiques de Berlín. També es preveu la creació del càrrec de president estable de l’Eurogrup, una figura que serà com un ministre de l’euro. En qualsevol cas, la CE subratllarà que no vol imposar res i el seu document només inclou idees.

Ressuscitar velles idees

Brussel·les no planteja grans novetats sinó que ressuscita velles idees que mai han tingut el suport necessari. El canvi de govern a França, amb un nou president que defensa la millora de la governança econòmica, pot jugar a favor dels plans de Brussel·les. En qualsevol cas, difícilment es negociarà res fins que no passin les eleccions d’Alemanya del setembre.

El dèficit català se situa al 0,17% fins al març

La Generalitat va tancar el primer trimestre del 2017 amb un dèficit de 368 milions d’euros, un 0,17% del producte interior brut de Catalunya, segons el ministeri d’Hisenda. El dèficit és més del doble del primer trimestre de l’any passat, quan en xifres absolutes va ser de 174 milions i en relació amb el PIB es va situar en el 0,08%. Aquest empitjorament es deu al fet que l’any passat hi va haver uns ingressos extraordinaris de 350 milions per l’avançament del sistema de finançament del 2014. Sense aquest avançament, el dèficit hauria sigut de 524 milions (0,25% del PIB).El dèficit de l’Estat fins al març pujava a 5.862 milions (0,50% del PIB), amb una millora del 41,8% respecte a l’any passat, gràcies a l’augment dels ingressos per impostos, sobretot societats, a la rebaixa de la despesa corrent i de personal, i a una caiguda del 44,6% de les inversions.