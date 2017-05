Brussel·les millora les seves previsions per a Espanya però adverteix que incomplirà el dèficit el 2018

L’economia espanyola s’està recuperant de la crisi més ràpid del previst i el producte interior brut (PIB) creix a un ritme superior al que s’esperava fa només uns mesos. La Comissió Europea ha millorat aquest dijous les previsions de creixement tant per aquest any com el que ve, però insisteix en què l'Estat no complirà amb la reducció del dèficit pactat, especialment el 2018, quan el desviament serà de quatre dècimes.

Tal com havia avançat l’ARA, Brussel·les ha revisat a l'alça en cinc dècimes, fins al 2,8% del PIB, el creixement per al 2017 respecte a les previsions anteriors, del febrer. La xifra és fins i tot una dècima superior a la previsió del govern de Mariano Rajoy, tradicionalment més optimista que Brussel·les.

Per al 2018, la Comissió preveu un increment del PIB del 2,4%, tres dècimes més que al febrer. L'executiu comunitari destaca la solidesa de la recuperació econòmica espanyola i el creixement per sobre de la mitjana de zona euro, però alerta de la desacceleració de cara al 2018.

L'Eurozona creix menys que l'Estat

L'eurozona creixerà molt per sota de l'economia espanyola a conseqüència de l'augment modest del PIB de les grans economies de l'euro: Alemanya creixerà un aquest any un 1,9%, França un 1,7% i Itàlia un 0,9%. En el conjunt de l'Eurozona, Brussel·les preveu un creixement de l'1,7% per aquest any i d'un 1,8% pel 2018.

El comissari europeu d’Economia, Pierre Moscovici, ha destacat que la UE consolida la sortida de la crisi. "Europa entre en el seu cinquè any consecutiu de creixement econòmic", ha subratllat. De la seva banda, el vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Vladis Dombrovskis, ha assegurat que la situació econòmica és diferent a cada estat membre i les millors previsions corresponen als països "que han posat en marxa les reformes estructurals més ambicioses".

Amb la revisió a l'alça de les previsions de creixement de l'economia espanyola, Brussel·les segueix l’exemple d’institucions internacionals com el Fons Monetari Internacional (FMI) o l’OCDE i també del govern espanyol.

Dèficit a la baixa

Les previsions europees també auguren una caiguda del dèficit públic de l’Estat per als pròxims dos anys, però mentre aquest any Espanya gairebé complirà seguint l'exemple del 2016, Brussel·les avisa d'un nou incompliment el 2018, si no es posen en marxa noves mesures d'estalvi. Pel 2017, la CE preveu un dèficit del 3,2%, només una dècima més de l'objectiu pactat, i el 2018 se situarà en el 2,6%, quatre dècimes per sobre de l'objectiu.

Les previsions econòmiques de l’executiu comunitari també pronostiquen que l’atur a l’Estat continuarà baixant els pròxims dos anys. Actualment, l’Estat és el segon soci amb més atur de la UE.