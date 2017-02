La CEOE acusa Montoro de mentir sobre la tributació

Nou capítol en la confrontació entre la patronal CEOE i el ministre d’Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, per la fiscalitat a què estan subjectes les grans empreses. Fa poques setmanes el ministre assegurava que “és inacceptable” que les grans corporacions tributin un 8% mentre autònoms i petites empreses ho fan un 20%. Ahir la CEOE va desmentir l’afirmació i va contraatacar acusant Hisenda d’equivocar-se de manera “interessada” amb el mètode de càlcul que aplica.

La CEOE, que agrupa la majoria de grans empreses espanyoles, va publicar ahir un informe en què assegura que aquestes grans companyies tenen un tipus de tributació efectiu del 19,2%, i hi sosté que els càlculs que atribueixen a aquestes corporacions una tributació inferior al 8% “no són correctes”.

Segons l’informe de la patronal presidida pel català Joan Rosell, que porta per títol Impuestos y empresas, aquests càlculs “són profundament injustos i busquen posar les grans empreses a l’objectiu de manera interessada per intentar justificar pujades d’imposició empresarial”. En la seva introducció, l’informe carrega directament contra el ministre d’Hisenda i assegura que “la intensitat de les declaracions sobre aquesta pretesa injustícia fiscal es combina amb successives reformes de l’impost de societats”.

Justament, el conflicte entre Montoro i la CEOE va esclatar amb l’última reforma de l’impost de societats impulsada pel govern de Mariano Rajoy per augmentar la recaptació i avançar-la -a última hora- amb la finalitat de complir amb les exigències de dèficit marcades des de Brussel·les. La patronal espanyola també destaca que aquestes mesures són “reformes aprovades per via urgent i amb una tècnica legislativa molt pobra, sense temps per discutir-les o meditar-ne l’impacte”.

La CEOE detalla que si l’afirmació de Montoro -sobre el tipus efectiu al 8%- fos certa, Espanya competiria amb països com Irlanda, on la tributació és del 12,5% i és considerada molt atractiva a l’hora de captar seus empresarials. Però la realitat, segons la CEOE, és que “a Espanya les grans empreses no fan cua per portar-hi els centres d’operacions”.

Quina és la proposta de càlcul de la CEOE? Segons la patronal, ni l’executiu estatal ni la resta de partits o organitzacions que sostenen que la tributació empresarial és tan baixa analitzen correctament les dades de l’Agència Tributària. La CEOE assegura que si es fixen només en el tipus efectiu sobre resultat comptable (és a dir, el resultat final de l’empresa després de comptar pèrdues i guanys), aquest sí que és del 6,9% per a grups consolidats i del 13,9% per a societats individuals. Però la patronal, en canvi, defensa que l’impost de societats no es paga sobre el resultat comptable sinó sobre la base imposable, també coneguda com a resultat fiscal (el resultat comptable després de diversos ajustos extracomptables i correccions com ara multes o compensacions, i que s’apliquen amb l’objectiu de reflectir la situació fiscal real d’una empresa). És així com la CEOE assegura que les grans empreses van tributar un 19,2% el 2014 i les empreses individuals un 22,5%. Així, les de l’Íbex haurien tributat un 21%.

Val a dir, que diferents estadístiques internacionals, com les dades de l’Eurostat, revelen que Espanya queda per sota de la mitjana europea en recaptació de tributs i està al nivell de Grècia o Portugal. A més, malgrat preveure una recaptació històrica per a aquest 2017, Hisenda reconeix que la recaptació per impost de societats és l’única que encara està per sota del 2007.

El Corte Inglés, de les que més aporta

El Corte Inglés ha donat a conèixer el seu balanç de l’any 2015-16, en què va aconseguir generar un volum de vendes de 15.220 milions d’euros. L’informe realitzat per KPMG indica que la contribució del gegant de la distribució espanyola a les arques de l’Estat és de 3.518,9 milions. Al final del seu exercici, l’empresa va aconseguir beneficis per valor de 158 milions d’euros, un 34% més que l’any anterior.